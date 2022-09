Référendums d'adhésion à la Russie : conférence de presse des observateurs internationaux du scrutin

Après la victoire du «oui» à l'adhésion à la Russie dans les Républiques de Donetsk et Lougansk, ainsi que dans les régions de Zaporojié et Kherson, les observateurs internationaux du scrutin font le point lors d'une conférence de presse.

Les observateurs issus d'une quarantaine de pays qui ont suivi le processus de vote et le décompte des voix lors des référendums dans les républiques populaires de Donetsk et de Louhansk, les régions de Zaporojié et de Kherson, s'expriment lors d'une conférence de presse ce 28 septembre.

Référendums d'adhésion à la Russie : conférence de presse des observateurs internationaux



Selon les résultats définitifs des référendums d'adhésion à la Russie, clos le 27 septembre, le «oui» l’a emporté avec 99,23% dans la République populaire de Donetsk, 98,42% dans celle de Lougansk, 93,11% dans la région de Zaporojié et enfin 87,05% dans la région de Kherson. Des résultats dont s'est réjoui Moscou, à l'inverse de très vives condamnations occidentales.