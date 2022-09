LCI illustre un sujet sur l'armement nucléaire russe avec des images d'un jeu vidéo

Visée par les nombreuses railleries d'internautes pour avoir utilisé des images du jeu vidéo Fallout afin d'illustrer un sujet questionnant l'arsenal nucléaire russe, la chaîne LCI reconnaît avoir omis de mentionner ses sources lors de l'émission.

Selon une information obtenue par l'équipe Checknews de Libération, la chaîne télévisée LCI a concédé «un manque de précision» après avoir utilisé à l'antenne, le 19 septembre, des éléments issus du jeu vidéo «Fallout 4» lors d'une émission portant notamment sur «la menace nucléaire russe». «Le visuel utilisé à l’antenne est une évocation», s'est maladroitement défendue la chaîne d'information en continu, qui reconnaît avoir omis de mentionner ses sources lors de la diffusion en direct de l'émission.

Nucléaire russe : le vrai du faux

Intitulée «Nucléaire russe : le vrai du faux», la séquence en question s'inscrit dans une tentative de décryptage lancée par le journaliste David Pujadas, qui demande à sa collègue si «les mini-bombes nucléaires tactiques [...] ont déjà été testées par les Russes». «Faux», lui répond son interlocutrice, entamant un exposé descriptif portant sur les caractéristiques d'un tel armement. C'est alors qu'apparaissent à l'écran plusieurs clichés d'une boîte de rangement décorative, inspirée des «mini-nuke» futuristes de Fallout, puis une image directement issue du même jeu vidéo, toutes accompagnées de descriptions techniques des missiles évoqués par la journaliste.

Quoi qu'il en soit, l'anecdote n'a pas échappé aux internautes qui l'ont abondamment partagée sur les réseaux sociaux, tant les commentateurs politiques que les fans du jeu en question.

Avalanche de réactions sur les réseaux sociaux

«Mon dieu. LCI il faut qu’on parle», a simplement réagi Bruno Tertrais, contributeur actif pour la fondation pour la recherche stratégique (FRS).

«Hey LCI et David Pujadas, nous les fans de Fallout on est fier d'avoir un goodie encore plus collector car "vu à la télé" ! Pour compléter l'information, la mini nuke se lance avec un Fatman développé en 2076 !», a pour sa part ironisé le compte Twitter «Fallout Génération», en partageant plusieurs clichés de l'émission en question.

Hey @LCI et @DavidPujadas nous les fans de #Fallout on est fière d'avoir un goodie encore plus collector car "vu à la télé" !

Pour compléter l'information, la mini nuke se lance avec un Fatman développé en 2076 !#nosjournalistesontdutalent@falloutfr@Fallout@Bethesda_frpic.twitter.com/9tbf6OoKol — Fallout Génération (@FalloutGen) September 20, 2022

«Je viens de me rendre compte que j'ai une bombe nucléaire tactique russe chez moi !», a encore surenchéri, avec humour, un influenceur gaming sur le même réseau social.