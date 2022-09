Législatives en Suède: «La droite nationaliste a bénéficié de thèmes de campagne favorables» (VIDEO)

Le parti anti-immigration des Démocrates de Suède a obtenu un score historiquement élevé lors des élections législatives. Selon le politologue Joakim Palme, les enjeux de sécurité et d'immigration qui ont dominé la campagne expliquent ce succès.

Les résultats définitifs des élections législatives suédoises seront connus le 14 septembre. Selon les résultats partiels, le bloc mené par le leader du parti conservateur des Modérés Ulf Kristersson emporterait une majorité absolue sur le fil face au bloc de gauche de Magdalena Andersson, Premier ministre sortante sociale-démocrate .

Le grand vainqueur du scrutin est le parti nationaliste anti-immigration des Démocrates de Suède (SD) dirigé par Jimmie Akesson qui, avec 20,7% des suffrages, a signé un nouveau record et est devenu à la fois le premier parti des droites et le deuxième parti de Suède. Selon le politologue Joakim Palme, la formation a pu bénéficier à plein des thèmes centraux de la campagne électorale, à savoir l'insécurité et l'immigration, sur fond d'augmentations des homicides par armes à feu et de guerres des gangs. Pour la première fois dans l'histoire de la Suède, la droite traditionnelle envisage de gouverner avec l'appui direct ou indirect des SD.