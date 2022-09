Serbie : les chrétiens orthodoxes se mobilisent de nouveau contre le défilé LGBT Europride (VIDEO)

Des milliers de chrétiens orthodoxes ont, pour la troisième fois, manifesté dans les rues de Belgrade le 11 septembre contre l'événement LGBT EuroPride, qui devrait se tenir dans la capitale serbe le 17 septembre.

Pour la troisième fois en quelques jours, des milliers de chrétiens orthodoxes se sont mobilisés le 11 septembre contre la «semaine LGBTQ» et la parade EuroPride censées se tenir le 17 septembre prochain dans la capitale serbe. Parti du Bâtiment du Patriarcat pour arriver devant l'église Saint Sava, le cortège était composé de manifestants portant des icônes, des crucifix, des drapeaux serbes, entonnant des prières.

Dans le temple Saint Sava, le patriarche Porfirije, a tenu une prière pour le salut du mariage, de la famille et des valeurs familiales, ainsi que pour la paix et l'harmonie entre les peuples. «Nous sommes contre l'EuroPride en tant que telle car il est évident qu'elle ne s'intéresse pas seulement aux défilés et aux fêtes. Il est évident que son objectif est de remodeler les sociétés, et dans ce cas présent ici, notre société, nos valeurs, notre mode de vie sans qu'on l'ait demandé», a-t-il déclaré, rapporte l'agence Ruptly.

Selon le président serbe Aleksandar Vucic, la décision finale sur la tenue ou non de l'EuroPride sera annoncée le 13 septembre en fonction des questions relatives à la sécurité de l'événement.