Lavrov s'exprime sur la possibilité pour la Russie de négocier avec Zelensky

Interrogé par la télévision russe le 11 septembre, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a déclaré que plus les Ukrainiens attendront avant d'entamer un processus de négociation avec la Russie, plus l'entente sera difficile.

Dans un contexte de durcissement de la rhétorique du président ukrainien Volodymyr Zelensky, la télévision russe a interrogé Sergueï Lavrov, le 11 septembre à Vladivostok, pour savoir si des négociations étaient toujours possibles avec Kiev.

Pour rappel, le 24 août, lors d'une allocution à la faveur du Jour de l'indépendance de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky avait promis un combat «jusqu’au bout» pour reconquérir la Crimée qui a été rattachée à la Russie en 2014 à l'issue d'un référendum jugé illégal par les Occidentaux. Il a aussi déclaré vouloir reconquérir les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk dont l'indépendance été reconnue par Moscou.

«Notre position a été expliquée par le président russe Vladimir Poutine au cours de sa rencontre avec les hauts membres et les chefs des groupes de la Douma [...] le président a notamment évoqué le sujet ukrainien et dit que nous ne renonçons pas aux négociations, mais que ceux qui les refusent doivent comprendre que plus ce processus est reporté, plus cela leur sera difficile d'arriver à une entente avec nous», a déclaré le chef de la diplomatie russe.

«Ils [les Ukrainiens] déclarent que les négociations ne peuvent se faire qu'après la victoire ukrainienne. Après que "la Russie sera partie des terres ukrainiennes", ils seront prêts à parler en nous imposant leurs conditions [...] Si c'est bien leur choix, nous savons alors comment atteindre les objectifs fixés par le président russe Vladimir Poutine dans le cadre de l'opération militaire spéciale», a-t-il ajouté.