Citoyenneté multiple, naturalisation facilitée... L'Allemagne entend devenir «un pays d'immigration»

Pour attirer les travailleurs qualifiés étrangers qu'elle estime indispensables à son économie, l'Allemagne veut réduire les obstacles bureaucratiques à l'immigration, accélérer les délais de naturalisation et faciliter la citoyenneté multiple.

Selon un projet présenté ce 7 septembre par le gouvernement allemand, Berlin entend augmenter l'attractivité du pays pour les travailleurs qualifiés étrangers. Selon l'AFP, la pénurie de main-d'œuvre constituerait en effet l'un des principaux problèmes de la première économie européenne, au point de menacer son potentiel de croissance dans les années à venir.

«Pour de nombreuses entreprises, la recherche de main-d'œuvre qualifiée est déjà une question existentielle», a souligné le ministre du Travail Hubertus Heil lors d'un séminaire avec syndicats et patronat consacré à cette question. Selon le document stratégique rédigé par le gouvernement dans le but de renverser la tendance, l'Allemagne doit s'afficher comme «un pays d'immigration qui soit attractif dans la compétition internationale pour les travailleurs qualifiés».

«Nous devons [...] promouvoir que l'Allemagne est un pays cosmopolite»

Les conditions-cadres de l'immigration doivent être améliorées «pour que les travailleurs qualifiés étrangers et leurs familles souhaitent vivre et travailler en Allemagne», explique le document.

«Le gouvernement fédéral veut permettre la citoyenneté multiple et faciliter la naturalisation. La naturalisation sera désormais possible au bout de cinq ans seulement et trois ans en cas de performances d'intégration particulières», est-il également écrit.

Le gouvernement de coalition du social-démocrate Olaf Scholz avec les Verts et les libéraux, entend présenter des modifications législatives dans les prochains mois. Parmi les simplifications à envisager, le patronat a suggéré de supprimer l'obligation de vérification de la compétence linguistique des travailleurs étrangers par des «autorités, déjà débordées à cet égard».

«Nous devons être beaucoup plus ouverts à l'immigration et promouvoir que l'Allemagne est un pays cosmopolite avec des emplois intéressants et de haute qualité», a résumé le ministre de l'Economie Habeck.

Berlin veut également attirer plus de femmes sur le marché du travail en réformant le système fiscal et l'offre de crèches dans un pays en retard sur la prise en charge des jeunes enfants par des structures éducatives.

Confrontée à une démographie vieillissante, l'Allemagne manque notamment de travailleurs indispensables pour mener la transition numérique et énergétique de son économie. Selon l'Agence pour l'Emploi, environ 887 000 emplois attendaient d’être pourvus en août, soit 108 000 de plus par rapport à l'année dernière. Selon le document présenté le 7 septembre, le gouvernement estime à environ 240 000 la pénurie de travailleurs qualifiés d'ici 2026.