Syrie : Israël bombarde une nouvelle fois l'aéroport d'Alep et le met hors service

Une frappe israélienne a mis hors service l'aéroport international d'Alep, a rapporté l'agence officielle syrienne Sana. Il s'agit de la seconde frappe de Tsahal contre cette infrastructure en une semaine.

Il a fallu une semaine pour que l'aviation israélienne récidive. L'aéroport d'Alep a été une nouvelle fois touché par des frappes israéliennes dans la nuit du 6 septembre.

«L’ennemi israélien a mené aujourd’hui à 20h16 une agression aérienne aux missiles depuis la Méditerranée à l’ouest de Lattaquié contre l’aéroport international d’Alep, ce qui a fait des dégâts matériels dans la piste d’atterrissage qui a été mise hors service», a rapporté l'agence officielle syrienne Sana. Le 31 août dernier, Israël avait déjà ciblé la même infrastructure. L'aéroport de la ville avait pourtant officiellement repris du service depuis sa réouverture en février 2020.

Intensification des frappes

En conséquence, la compagnie aérienne syrienne Cham Wings Airlines a annoncé la suspension de ses vols vers Alep en raison de la frappe israélienne. La compagnie a également envoyé un message aux voyageurs, déclarant : «en raison des circonstances actuelles, tous nos vols seront transférés de l'aéroport d'Alep à l'aéroport international de Damas», notant que les passagers seront transportés par bus vers et depuis Alep.

Les raids israéliens se multiplient en Syrie. Au cours des trois dernières années, l'armée israélienne aurait mené plus de 1 000 frappes sur le territoire syrien. Généralement, ils visent les convois, les hangars de munitions et d'armes ainsi que les positions attribuées aux forces iraniennes et aux milices chiites dont celle du Hezbollah présentes en Syrie. Israël redoute en effet que l'Iran s'implante à ses frontières et que le transfert d'armes iraniennes arrive dans les mains du parti libanais.

Trois soldats syriens ont été tués et trois blessés le 14 août dans des frappes israéliennes, a rapporté Sana. Plus tôt, le 12 août, deux civils ont été blessés dans des tirs d'obus israéliens sur la province de Quneitra, dans le sud du pays.