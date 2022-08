«Un vrai cœur russe» : Vladimir Poutine présente ses condoléances à la famille de Daria Douguina

«Brillante et talentueuse», la jeune femme qui a trouvé la mort dans l'explosion de sa voiture avait «prouvé par ses actes ce que signifie être patriote de la Russie», a déclaré Vladimir Poutine en lui rendant hommage .

Le président russe Vladimir Poutine a présenté ce 22 août ses condoléances au parents de Daria Douguina, deux jours après la mort de la jeune femme qui a péri dans l'explosion de sa voiture en banlieue de Moscou.

Comme le rapporte le Kremlin, le chef de l'Etat leur a ainsi exprimé son soutien «à l'occasion de la perte la plus lourde et la plus irréparable qui [leur] soit arrivée». «Un crime ignoble et cruel a mis fin à la vie de Daria Douguina, personne brillante et talentueuse avec un vrai cœur russe : gentille, aimante, sympathique et ouverte», a écrit Vladimir Poutine, soulignant que la jeune femme avait «honnêtement servi le peuple, la Patrie» et avait «prouvé par ses actes ce que signifie être patriote de la Russie».

«La mémoire de Daria Douguina sera préservée pour toujours par ses parents, amis, camarades et ceux qui partagent les mêmes idées. En vous souhaitant force et courage en cette heure triste», a conclu le président russe.

Deux jours après la mort de Daria Douguina, dont la voiture a explosé dans la banlieue de Moscou, le Service fédéral de sécurité de la fédération de Russie (FSB) a publié un communiqué ce 22 août accusant «les services spéciaux ukrainiens» d'avoir «préparé et commis» le «meurtre» de la jeune femme. «A la suite d'un ensemble d'investigations menées en urgence, le Service de sécurité de la Fédération de Russie a résolu le meurtre de la journaliste russe Daria Douguina [...] Il a été établi que le crime avait été préparé et commis par les services spéciaux ukrainiens», explique le FSB dans son communiqué.

D'après la même source, l'«exécutant est une citoyenne ukrainienne, Natalia Pavlovna Vovk, née en 1979, qui est arrivée en Russie le 23 juillet 2022, avec sa fille Sofia Mikhaïlovna Chaban, née en 2010. Toutes deux «étaient au festival littéraire et musical intitulé "Tradition", auquel Daria Douguina participait en tant qu'invité d'honneur» avant que sa voiture n'explose sur le chemin du retour. Selon le FSB, Natalia Pavlovna Vovk et sa fille ont «loué un appartement à Moscou dans l'immeuble où habitait la victime» afin d'«obtenir des informations sur son mode de vie».

«Après l'explosion contrôlée de la voiture Toyota Land Cruiser Prado conduite par Daria Douguina le 21 août 2022, Natalia Vovk et sa fille sont parties par la région de Pskov vers l'Estonie», précise le FSB, selon qui les dossiers de l'enquête ont été transférés au Comité d'enquête de la Fédération de Russie.