Craignant une pénurie de gaz, l'Allemagne limite la température de ses bâtiments publics à 19 degrés

L'Allemagne, qui redoute une pénurie de gaz cet hiver, va baisser le chauffage dans ses bâtiments publics avec un thermostat qui ne pourra pas dépasser les 19 degrés. Les bâtiments et les monuments historiques ne seront plus éclairés la nuit.

Selon une annonce du ministre allemand de l'Economie Robert Habeck ce 12 août, le chauffage dans les bâtiments publics du pays va être baissé pour ne pas dépasser les 19 degrés.

L'écologiste, également ministre de la Protection du climat, avait déjà présenté en juillet des mesures pour faire des économies d'énergie. «En plus [de ces mesures], il ne faudra plus chauffer au dessus de 19 degrés dans les bâtiments publics, à l'exception bien-sûr des hôpitaux et institutions sociales», a-t-il affirmé dans un nouvel entretien au quotidien Süddeutsche Zeitung. «Nous allons prendre des décrets» en ce sens, ajoute-t-il, selon un extrait de cet interview à paraître le 13 août.

En outre les bâtiments et monuments historiques ne devront plus être éclairés la nuit, une mesure que certaines villes d'Allemagne comme Berlin ont déjà adoptée. «Dans le monde du travail, davantage d'économies sont nécessaires», a également jugé Robert Habeck, assurant que des discussions sont en cours avec le ministère du Travail et les partenaires sociaux.

Depuis plusieurs semaines, le gouvernement du chancelier Olaf Scholz a appelé à la mobilisation nationale pour réaliser des économies d'énergie, dont les prix ont explosé en raison des conséquences du conflit en Ukraine et alors que l'approvisionnement pourrait se dégrader cet hiver.

Professionnels et particuliers invités à la sobriété énergétique

L'automne et l'hiver s'annoncent ainsi redoutables dans la principale économie européenne en raison de la crise énergétique «encore à venir pour l'économie», selon de précédentes déclarations du ministre de l'Economie qui prévoit «un hiver difficile».

Une campagne a été lancée, destinée aux professionnels comme aux particuliers, pour promouvoir certaines pratiques, comme baisser la climatisation des bâtiments, privilégier les transports en commun ou encore acheter un pommeau de douche moins dispendieux en eau.

De nombreuses villes ont déjà diminué la température de l'eau des piscines ou l'éclairage urbain. Selon l'AFP la municipalité d'Augsbourg, en Bavière, envisage même d'arrêter certains feux de circulation.

L'Allemagne dépendait début juin à 35% du gaz russe pour ses importations, contre 55% avant le début du conflit en Ukraine. Le chauffage des foyers est toujours assuré à plus de 50% avec du gaz.