Cinq nouveaux cargos chargés de céréales au départ de l'Ukraine ce 7 août

Cinq cargos chargés de céréales doivent prendre la mer ce 7 août au départ des ports de Tchernomorsk et Odessa afin de poursuivre l'exportation des céréales, selon le Centre de coordination conjointe supervisant les opérations.

Les exportations de céréales d'Ukraine reprennent peu à peu : ce 7 août, selon une déclaration de la veille du Centre de coordination conjointe (CCC), cinq nouveaux cargos chargés au total de plus de 161 000 tonnes de maïs et de produits alimentaires prendront la mer au départ des ports ukrainiens de Tchernomorsk et Odessa. Ces bateaux se rendront en Turquie, en Chine et en Italie, selon le CCC qui suivra leur progression jusqu'à Istanbul, où ils seront inspectés au large avant d'emprunter le Bosphore.

Parallèlement, le centre a autorisé le cargo MV Osprey à appareiller, à vide, pour Tchernomorsk dès qu'il aura été inspecté, le 7 août, au large d'Istanbul.

Le CCC est établi à Istanbul au terme de l'accord international signé le 22 juillet entre la Russie, l'Ukraine, la Turquie et l'ONU. Cet accord libère les exportations de céréales ukrainiennes bloquées par le conflit depuis le 24 février et celles de produits agricoles russes, malgré les sanctions occidentales.