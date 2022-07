Orban demande des pourparlers russo-américains sur l'Ukraine et condamne les sanctions anti-russes

Le Premier ministre hongrois a une nouvelle fois critiqué la stratégie employée par les Occidentaux dans le cadre de l'offensive militaire russe en Ukraine. Il a demandé à ce que des pourparlers russo-américains aient lieu.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a appelé le 23 juillet à des négociations entre Washington et Moscou pour mettre fin au conflit en Ukraine, fustigeant une nouvelle fois des sanctions inefficaces et la stratégie de l'Union européenne.

«Nous sommes assis dans une voiture dont les quatre pneus sont crevés», a-t-il lancé au sujet du conflit, jugeant qu'il «n'aurait jamais éclaté si Donald Trump était encore à la tête des Etats-Unis et Angela Merkel chancelière allemande». Les sanctions, à l'impact économique dévastateur, «ne modifieront pas la donne» et «les Ukrainiens ne sortiront pas victorieux», a estimé Viktor Orban. Idem pour les livraisons de matériel militaire : «Plus l'Occident envoie des armes puissantes, plus la guerre s'éternise.»

«Une nouvelle stratégie est nécessaire, qui devrait se focaliser sur des négociations de paix au lieu de vouloir gagner la guerre», a ajouté le responsable. L'UE, a-t-il insisté, «ne doit pas se ranger du côté des Ukrainiens, mais se positionner» entre les deux camps. Selon lui, «uniquement des pourparlers russo-américains pourront mettre fin au conflit car la Russie veut des garanties de sécurité» que seul Washington peut fournir.

Viktor Orban, qui aimait afficher avant le lancement de l’opération militaire russe en Ukraine sa bonne entente avec le président russe Vladimir Poutine, a condamné l'offensive mais semble désormais douter de la stratégie occidentale. S'il a voté les sanctions aux côtés de ses partenaires de l'UE, ses critiques se font de plus en plus dures, sur fond de crise énergétique et de détérioration de la situation économique.