Tirs de mortier, voitures incendiées : nouvelles violences dans la nuit du 14 au 15 juillet

La nuit du 14 au 15 juillet a été émaillée de violences en région parisienne et dans l'agglomération lyonnaise. Des attaques contre les pompiers et les forces de l’ordre y ont été recensées, ainsi que des incendies de véhicules.

Après des incidents nocturnes survenus la veille, d'autres ont éclaté dans la nuit du 14 au 15 juillet 2022 sur le territoire français. Le syndicat indépendant des commissaires de police a confirmé le 15 juillet, par la voix de son secrétaire national adjoint Mathieu Valet sur CNews, que «Paris, sa banlieue et l'ensemble du territoire national [ont été le théâtre de] beaucoup d'attaques des forces de l’ordre».

Matthieu Valet : «La Fête nationale s’est en transformée en la fête aux voyous» dans #LaMatinalepic.twitter.com/j9Qvgcjbrr — CNEWS (@CNEWS) July 15, 2022

En Ile-de-France, «la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 juillet 2022 a été agitée dans les Yvelines, dans la continuité des événements de la veille», rapporte également le site actu.fr. Selon ce média, des policiers ont essuyé des jets de projectiles et de tirs de mortier «un peu partout dans le département» et le commissariat de Trappes a fait l’objet de tirs du même type. 18 personnes ont été placées en garde à vue dans les Yvelines, précise actu.fr.

Des soldats du feu ont aussi été victimes de tirs de mortiers d'artifice dans le XXe arrondissement de la capitale, selon CNews.

Dans l'agglomération lyonnaise, les pompiers ont eu fort à faire dans la nuit du 14 au 15 juillet pour éteindre plusieurs incendies de véhicules. Le webzine Lyonmag fait notamment état de dizaines de voitures incendiées, et de l'intervention des forces de l’ordre pour «épauler» les pompiers dans leur lutte contre la propagation des flammes à Vaulx-en-Velin et Rillieux, en banlieue lyonnaise. «Des tirs de mortier ont été à déplorer» dans la région, ajoute le Lyonmag.

Traditionnellement marquée par des débordements, la nuit du 13 au 14 juillet avait déjà été secouée cette année par des violences et des incivilités, dans plusieurs villes françaises. Entre autres : des pompiers avaient été la cible de tirs de mortier d'artifice dans des quartiers sensibles à Canteleu et Saint-Aubin-lès-Elbeuf (Seine-Maritime) et un policier avait été blessé dans des circonstances similaires à Villejuif (Val-de-Marne), selon CNews.