La police parisienne interpelle un imposteur qui patrouillait avec ses agents

Un homme originaire d'Argenteuil (Val-d'Oise) a été arrêté pour avoir usurpé la charge de policier. Il avait réussi à infiltrer plusieurs services de police de Paris et avait participé à des patrouilles avant de se faire démasquer.

Le Parisien se fait l'écho ce 7 juillet d'un fait divers mettant en cause l'organisation de la police parisienne, infiltrée par un usurpateur en juin. Sammy, le suspect de 21 ans, a été incarcéré dans l'attente de son procès en août pour des faits de «dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles, usurpation de titre, diplôme ou droit, et d’immixtion dans la fonction publique».

Infiltrations multiples

Le jeune homme, décrit comme possiblement «mythomane» par le quotidien, aurait déjà été impliqué dans des faits similaires et dans une affaire d'escroquerie. Il aurait réussi à berner plusieurs services de police et participé à des patrouilles avec des agents en se présentant comme un policier ayant besoin d'aide pour interpeller des suspects. Des numéros de «policiers de Paris et notamment d’un commissaire de nuit», ont été retrouvés sur son téléphone relate le Parisien.

Il a finalement été confondu et placé en garde à vue après avoir déclenché une patrouille dans le XVIIIe arrondissement de Paris au cours de laquelle les incohérences de son récit ont éveillé les soupçons des policiers. Fouillé, l'homme portait à la place de son arme de service une enceinte musicale et une lampe torche de 20 cm en guise de matraque.

Il ne semble pas avoir eu d'intentions violentes dans ses actions ou avoir agi pour un motif crapuleux. Une enquête interne de la préfecture de Police est en cours pour mesurer l'ampleur des pérégrinations de l'imposteur dans les différents services de police de la capitale.