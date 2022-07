«Comme un acteur Netflix» : la vidéo de «mise en scène» de Macron au G7 fait réagir

Une vidéo mise en ligne par le président de la République française après le sommet du G7 a été épinglée par plusieurs personnalités, qui y voient un besoin du chef de l'Etat de se mettre «en scène».

Invité à réagir le 3 juillet à la mise en ligne par le président de la République française d'une vidéo censée montrer les coulisses du G7, l'éditorialiste Alexis Poulin a dénoncé une nouvelle «mise en scène» de la part d'Emmanuel Macron.

«On a l’impression qu’il ne peut pas vivre sans ces mises en scène permanentes de sa personne où il montre qu’il est président, qu’il est omnipotent, qu’il rencontre des chefs d’Etats», analyse l'éditorialiste. Et de poursuivre : «Si on peut comprendre [cet exercice de communication] lors d'une campagne électorale, une fois qu’il est à l’exercice du pouvoir, il est dérangeant.»

Quant à l'intérêt de rendre publics les échanges d'Emmanuel Macron avec les dirigeants du G7, Alexis Poulin y voit «un artifice» visant à montrer «qu’il rencontre des gens, que ces leaders internationaux se rencontrent et travaillent».

Une pluie de critiques s'était rapidement abattue sur Emmanuel Macron peu après la publication de la vidéo sur le compte Twitter officiel de la présidence française. A l'instar de l'éditorialiste, des responsables politiques ont également estimé que le président de la République fragilisait notamment la diplomatie française.

«Emmanuel Macron se comporte comme un influenceur. Se mettre en scène comme un acteur Netflix avec des échanges confidentiels n’est pas au niveau de sa fonction et met en danger notre diplomatie», a fustigé le président du Rassemblement national Jordan Bardella.

Même tonalité du côté du député et président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan qui a dénoncé le «cinéma» et le «narcissisme» d'Emmanuel Macron. «Quel cinéma et narcissisme sur le compte des français... Quelle imprudence diplomatique, les français souffrent et n'ont pas besoin de séquences cinéma !», s'est-il indigné.