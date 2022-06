Abstention record aux législatives : un «désaveu» de la classe politique, pour Philippe Pascot

Interrogé par RT France, Philippe Pascot analyse les raisons de l'abstention aux élections législatives. Selon l'essayiste, le phénomène va s'amplifier et le pouvoir apportera de mauvaises solutions, comme le vote électronique.

Au micro de RT France, Philippe Pascot, essayiste et ancien adjoint de Manuel Valls à la mairie d'Evry revient sur le niveau record du premier tour des élections législatives : «C'est simple, les politiques n'ont pas encore compris que leurs propositions ne correspondent pas du tout aux aspirations des électeurs.»

Pour Philippe Pascot , il s'agit d'un «désaveu» formel de la classe politique. «Ce n'est plus de la démocratie. Moins d'un électeur sur dix vote pour le gagnant», souligne-t-il. Et selon lui le phénomène va s'amplifier, et la solution qui sera apportée ne traitera pas le fond du problème : «Emmanuel Macron va nous mettre le vote électronique sur toute la France. Or le vote électronique ne favorise pas le vote. L'abstention continuera tant que les hommes politiques ne nous offriront pas de réels hommes politiques.»

«Aujourd'hui on n'a que des carriéristes qui ne pensent qu'à leur gueule», conclu-t-il.