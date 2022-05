Véran : vaccination sélective et possible retour du masque obligatoire en cas de nouveau variant

Le ministre de la Santé a évoqué la possibilité de l'arrivée d'une nouvelle vague épidémique en France pour cet été ou cet automne. Les questions de la vaccination des plus fragiles ou d'un retour du masque obligatoire seront alors sur la table.

Invité sur BFM TV le 12 mai, le ministre de la Santé Olivier Véran a évoqué la possibilité d'une nouvelle vague virale en France qui arriverait cet été ou dans l'automne, au regard de la situation en Afrique du Sud. Ce pays de l'hémisphère sud, actuellement en plein automne, est touché par une vague de variants «cousins» d'Omicron, selon Olivier Véran.

Estimant qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter étant donné la couverture vaccinale des Français, Olivier Véran a toutefois jugé possible le retour du port du masque obligatoire : «Bien sûr. Ça peut arriver. Je ne le souhaite pas évidemment. Je souhaite qu'on soit libéré de ce Covid. Mais si j'écoute les spécialistes français et internationaux, ils nous disent qu'il y aura d'autres variants qui apparaitront. A priori [...] ce serait des cousins germains du variant Omicron.» Le ministre a martelé que la «protection collective» des Français «resterait forte et [...] préserverait de vagues intenses».

Il a néanmoins poursuivi en émettant l'hypothèse «d'une vaccination des plus fragiles» en cas de nouvelle vague. «On reste dans la stratégie qui est la nôtre depuis des mois, c'est à dire on met des mesures de freinage lorsqu'il le faut» a également argumenté Olivier Véran. «Et on relève progressivement les mesures de freinage à mesure que les contaminations diminuent», a-t-il souligné.

Il a aussi confirmé que la situation était actuellement «sous contrôle». Le masque ne sera ainsi plus obligatoire dans les transports dès le 16 mai, même s'il reste «recommandé».