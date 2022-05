Législatives : Reconquête présentera 550 candidats «pour l’union des droites et des patriotes»

Dans un communiqué publié le 3 mai, le parti d'Eric Zemmour a lancé la campagne pour les législatives. Reconquête annonce présenter des candidats venant du Rassemblement national, des Républicains ou de la société civile.

«Voici le temps de l'enracinement et de l'implantation dans toutes les circonscriptions de France, de métropole et d'Outre-mer», explique le 3 mai un communiqué du parti d'Eric Zemmour, Reconquête, dans la bataille des législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin. 550 candidats se présenteront avec la bannière Reconquête, dont «176 sont issus des Républicains [LR], 159 du Rassemblement national [RN], 215 de la société civile ou d'un premier engagement politique [dont] 57 [...] proviennent des partis alliés [...] CNIP présidé par Bruno North, Via présidé par Jean-Frédéric Poisson et le Mouvement conservateur présidé par Laurence Trochu».

.@Reconquete_off présentera 550 candidats aux élections législatives le 12 juin prochain ! pic.twitter.com/4ExpM5MIj9 — Eric Zemmour (@ZemmourEric) May 3, 2022

Le texte, signé par l'ancien cadre du RN, Nicolas Bay, et l'ancien député LR, Guillaume Peltier, souligne qu'une commission nationale d'investiture a étudié 1 426 candidatures.

Des «personnalités» de Reconquête accompagneront dès le 16 mai les candidats et leur suppléant dans un «tour de France des régions et des départements» pour battre campagne.

Reconquête précise avoir proposé une «coalition législative pour obtenir une majorité avec le RN, [Debout la France] et les LR sincères». «Nous avons décidé symboliquement de prouver cette union en ne présentant pas de candidat Reconquête aux législatives face à Eric Ciotti, Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen», ajoute le communiqué. «Hélas, ni le RN, ni les LR n'ont répondu favorablement à cette main tendue et à notre volonté de nous unir par amour de la France», regrette le parti Reconquête.

Parmi leurs axes d'attaque, Reconquête appelle «tous les électeurs patriotes, tous les électeurs de droite, tous les électeurs amoureux de la France à se rassembler autour des 550 candidats de Reconquête le 12 juin prochain pour créer les fondations politiques et électorales de l’union des droites et des patriotes, indispensable à nos futures victoire».

Le parti exhorte également à une «mobilisation générale de tous les électeurs des droites et des patriotes qui refusent de confier les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron et à Jean-Luc Mélenchon».

D'ailleurs, face à la candidature controversée de l'Insoumis Taha Bouhafs à Vénissieux (14e circonscription du Rhône), Reconquête a investi un policier médiatique, Bruno Attal.

Bravo à Bruno Attal, courageux policier, qui va affronter Taha Bouhafs à Vénissieux. La seule opposition à l’islamo-gauchisme, c’est @Reconquete_off ! https://t.co/XlQ1GEjKZx — Eric Zemmour (@ZemmourEric) May 3, 2022

Dans une vidéo publiée sur Twitter, Bruno Attal a qualifié Taha Bouhafs, de candidat «raciste, antisémite, antiflic».