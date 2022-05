Des défilés du 1er Mai émaillés de violences dans plusieurs villes

Les manifestations du 1er Mai en France ont connu des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants dans plusieurs villes notamment à Paris. Du mobilier urbain et des vitrines de certains commerces ont par ailleurs été dégradés.

Plusieurs dizaines de milliers de personnes défilaient partout en France pour le 1er Mai, dans un contexte très politique après la présidentielle : syndicats et associations mettant en avant leur souhait d'une politique plus sociale et plus écologique dans des cortèges parfois émaillés de tensions.

A Paris, la manifestation a commencé peu après 14h30 de la place de la République en direction de la place de la Nation, à l'appel de l'intersyndicale CGT-Unsa-FSU-Solidaires, rejointes par les organisations étudiante et lycéennes Unef, VL, MNL et FIDL, avec pour revendications : les questions des salaires, des services publics, de la protection sociale et de la transition écologique.

PARIS - Départ de la manifestation du #1erMai : plusieurs milliers de personnes manifestent dans la capitale. pic.twitter.com/1a6yz6UxBi — Clément Lanot (@ClementLanot) May 1, 2022

Très peu de temps après le démarrage du cortège, des tensions sont apparues entre manifestants et forces de l'ordre, avec des charges de la police et des jets de lacrymogènes, a constaté une journaliste de l'AFP. Des bris de vitrine étaient également visibles sur le boulevard Voltaire où une poubelle était en feu.

PARIS - Intervention de la BRAVM pour protéger le Mcdo. Mortier d’artifice et gaz lacrymogène. Tensions en cours. #1erMaipic.twitter.com/e9y5vCTv4t — Clément Lanot (@ClementLanot) May 1, 2022

Ces violences ont fait réagir le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. «Des casseurs viennent perturber les manifestations du 1er mai notamment à Paris, en commettant des violences inacceptables. Je suis cela avec attention. Plein soutien aux policiers et gendarmes mobilisés, garants de la liberté de manifester et de l’ordre public», a-t-il écrit sur Twitter.

A Nantes, les militants d'ultra-gauche ont tenté de prendre la tête du cortège. «Ils ont commis un certain nombre de dégradations et il y a eu l'intervention des forces de l'ordre pour les disperser», a indiqué la préfecture. Des vitrines d'agences immobilières ont été brisées, a constaté un photographe de l'AFP. Répondant à des tirs de fusées émanant des manifestants, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes qui ont notamment pénétré dans un marché couvert, surprenant des clients et des commerçants.

Le marché couvert de Talensac à #Nantes est rempli de lacrymogenes, des dizaines de personnes qui se trouvaient à l'intérieur touchée par les gaz tirés à proximité du batiment. La manifestation du #1ermai est dispersée dans les rues adjacentes. https://t.co/iPSdUisIoQpic.twitter.com/W8ZUoqZzak — Theo Prn (@Theop_rn) May 1, 2022

Après la manif, mobiliers urbains et vitrines endommagés #Nantespic.twitter.com/z0UJOKF9rc — Presse Océan (@presseocean) May 1, 2022

A Rennes, la manifestation organisée dans la matinée (1 650 personnes selon la préfecture, 2 000 selon la police) s'est déroulée dans le calme, mais des militants d'ultra-gauche se sont ensuite réunis devant la mairie et les forces de l'ordre ont fait usage de lacrymogènes.

Jeu du chat et de la souris a Rennes entre une centaine de manifestants antifascistes et les forces de l’ordre. Des lacrymogènes ont été lancés, le canon à eau a aussi été utilisé à plusieurs reprises pour empêcher les manifestants de pénétrer dans le centre-ville. pic.twitter.com/0ZizDTMQSO — sylvaine salliou (@sylvainesalliou) May 1, 2022

A Lyon, 4 000 à 6 000 personnes ont défilé, selon les sources : une mobilisation plus forte que l'an dernier «malgré les vacances scolaires», a noté le secrétaire départemental de l'UD CGT du Rhône, Joao Pereira-Alfonso. Les forces de l'ordre qui ont fait usage de canons à eau pour disperser certains manifestants.

Suite aux quelques pétards lancés, la police tire au canon à eau sur la manifestation, la CGT décide d'avancer malgré tout. La foule reprend en coeur "tout le monde déteste la police !". #Lyon#1erMai#manif1ermai#JourneeInternationaleDesTravailleurspic.twitter.com/KEjFiQNokQ — Bismuth Back (@Bismuthback) May 1, 2022

Ailleurs en France des manifestations ont rassemblé 1 900 personnes à Bordeaux selon la police (4 500 selon les organisateurs), 3 600 à Marseille et 3 500 à Toulouse selon la police, ou encore de 1 500 à 2 500 à Strasbourg selon les sources. Au total, 255 points de rassemblement étaient prévus dans le pays, selon la CGT.