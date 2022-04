Macron souhaite créer une fête de la nature… qui existe déjà depuis 16 ans

Emmanuel Macron a émis le souhait, lors de son meeting à Marseille le 16 avril, de lancer une fête de la nature. Une idée déjà mise en œuvre depuis…. 16 ans par le comité français de l’Union internationale pour la conservation de la nature.

Avancée lors de son meeting à Marseille le 16 avril, l’idée d’Emmanuel Macron de créer une fête de la nature calquée sur le modèle de la fête de la musique était sans doute de bon aloi mais… cette fête existe déjà.

Sur les réseaux sociaux, le comité français de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a en effet rappelé qu’il organisait déjà un tel événement depuis 16 ans. «Merci Emmanuel Macron et l’Elysée de soutenir la fête de la nature, un vrai succès de l'UICN depuis 16 ans et qui aura lieu cette année du 18 au 22 mai 2022, temps fort de mobilisation des acteurs engagés pour la biodiversité», a ainsi tweeté Maud Lelièvre, présidente du comité français de l’UICN.

Merci @EmmanuelMacron@Elysee de soutenir la fête de la nature un vrai succès de @UICNfrance depuis 16 ans et qui aura lieu cette année du 18 au 22 mai 2022, temps fort de mobilisation des acteurs engagés pour la biodiversité - https://t.co/vWUvLs8DjW… @GuillaumeDarethttps://t.co/53d5Y5pUp6 — Maud Lelievre (@Lelievremaud) April 16, 2022

Le président de la République, candidat à sa réélection, avant formulé l’idée en ces termes : «Pour susciter cette mobilisation générale de la Nation pour l’environnement, je propose que nous organisions chaque année un grand moment autour de nos jardins, de nos paysages, de l’environnement et de notre planète. Cette fête de la nature comme nous avons su faire une fête de la musique, pourrait se tenir au printemps, par exemple le quatrième samedi de mai.»

François Letourneux, organisateur de la fête de l’UICN, a cependant voulu tempérer, comme le rapporte La Voix du Nord : «Il est possible qu’il [Emmanuel Macron] se soit un peu emmêlé les pinceaux. On a dû lui recommander la fête de la nature dans une note, il a cru que ça n’existait pas. On lui a visiblement décrit la fête de la nature dans la note puisque la date est la bonne et l’initiative est la même.»

Le thème de l’édition 2022 a d’ailleurs été également présenté : «Cinq jours d’animations gratuites pour permettre à tous les publics de vivre l’expérience de la nature», et ce dans 715 lieux via des centaines de manifestations dans toutes les régions de France. Le festival attirerait un million de personnes selon les organisateurs.

Le meeting à Marseille fut marqué par la volonté manifeste d’Emmanuel Macron de séduire les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, député La France Insoumise (LFI) des Bouches-du-Rhône et arrivé troisième du premier tour de la présidentielle. L’idée de charger son futur Premier ministre de la «planification écologique», idée chère au leader de LFI, fut d’ailleurs également soulevée par Emmanuel Macron.