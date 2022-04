La chaîne Thinkerview désactivée de Youtube pour une raison inexpliquée

Connue pour ses longues interviews d'experts ou de personnalités politiques, la chaîne a disparu de YouTube après ce qui s'apparenterait à un piratage. Contrairement à celle du youtubeur Michou, elle n'a pas été réactivée dans l'immédiat.

Le cygne noir déplaît-il ? La chaîne YouTube Thinkerview, qui a choisi cet animal comme emblème, a été supprimée de la plateforme le 12 avril, et a rapidement interpellé la plateforme à ce sujet. «Bonjour, notre chaîne YouTube Thinkerview à presque 1 millions d'abonné(e)s a été supprimée dans les mêmes conditions que Michou, pouvez vous résoudre ce problème rapidement ? Merci», a-t-elle tweeté, en faisant référence à des déboires similaires rencontrés par le youtubeur Michou. Finaliste de l'émission Danse avec les Stars, ce dernier se se situe sur un tout autre registre que Thinkerview, réputée pour ses entretiens-fleuves avec des experts, activistes, personnalités politiques ou de la culture.

Affirmant avoir été victime d'un piratage qui a abouti à la désactivation de sa chaîne, Thinkerview s'est interrogée sur le fait que la plateforme ne la réactive pas dans la foulée. «Nous avons rencontré les mêmes problèmes que Michou, sa chaine a été réactivée en 6h, notre chaine est toujours désactivée, pourquoi ?», s'est interrogé Thinkerview ce 13 avril dans la matinée.

Comme l'explique Sud Ouest, le jeune youtubeur - qui réunit plus de 7 millions d'abonnés - a vu sa chaîne supprimée de la plateforme le 11 avril, à cause d'une entorse aux règles établies par la plateforme. Mais en réalité, cette décision de Youtube a fait suite à un piratage subi par le compte de Michou aboutissant à un changement du nom de sa chaîne, devenue «Tesla [Live]», du nom de la marque de voiture du milliardaire Elon Musk. Le direct diffusé ensuite sur la chaîne a été identifié à tort par la plateforme comme émanant de Michou, alors qu'il était l'œuvre de pirates qui voulaient inciter les fans de la chaîne à transférer des bitcoins au fondateur de Tesla pour en récupérer le double, une arnaque sans aucun lien avec le milliardaire américain puisque les auteurs ne comptaient pas rendre les crypto-monnaies reçues. Les équipes de Youtube ont finalement réactivé la chaîne le 11 avril.

L'hypothèse d'un piratage ayant abouti, dans des conditions similaires, à la suppression de la chaîne Thinkerview reste à confirmer. La fermeture du média a en tout état de cause fait réagir son public, ainsi que plusieurs personnalités, dont l'avocat Juan Branco. «Qu'il s'agisse d'une erreur ou d'un geste intentionnel, c'est inacceptable», a-t-il estimé. Jugeant que «notre dépendance et notre vulnérabilité à l'égard des GAFAM est ahurissante», il s'est inquiété de l'avenir des contenus tels que ceux de Thinkerview : «Demain, des pans entiers de notre culture et société pourraient être effacés», a-t-il alerté.

Le journaliste Marc Endelweld, auteur de L'Emprise : La France sous influence, a également apporté son soutien à la chaîne sur Twitter, la remerciant de lui avoir permis de faire connaître ses travaux sur les réseaux. La chaîne a mis en place un lien de secours pour accéder à ses vidéos.