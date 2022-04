Corse : nouvelle mobilisation émaillée de violences à Bastia (VIDEOS)

Une nouvelle mobilisation a eu lieu à Bastia, les manifestants protestant devant certaines institutions représentant la France comme la préfecture ou la banque de France. Des cocktails Molotov ont été lancés contre le commissariat.

Un peu plus d'un mois après l'agression mortelle, en prison, du nationaliste et assassin du préfet Erignac Yvan Colonna, des manifestants se sont de nouveaux mobilisés en début de soirée du 6 avril à Bastia en Corse «à l'appel de nombreuses organisations et associations», selon France 3.

La chaîne de télévision a d'ailleurs montré une vidéo avec des individus violents devant la préfecture.

Des incidents ont éclaté devant la préfecture de Haute-Corse, où une nouvelle mobilisation se déroule à l'appel de nombreuses organisations et associations. #Corse#Colonnapic.twitter.com/TJhvY8BxJM — France 3 Corse (@FTViaStella) April 6, 2022

Selon le syndicat majoritaire des cadres de la sécurité intérieure (officiers et commissaires de police), les gendarmes et les policiers ont fait «face à des individus qui utilis[aient] des cocktails Molotov et brûl[aient] les symboles de la République»

De nombreuses images, notamment de Corse Matin, ont également dévoilé des actes de vandalisme devant la banque de France, avec des feux de poubelle par exemple.

A Bastia, les manifestants se regroupent devant la Banque de France, cours Pierangeli, et mettent le feu à des poubelles. Ils ont au préalable bloqué les routes avec des poubelles trouvées sur le chemin entre la préfecture et l'établissement bancaire pic.twitter.com/jJft62Qwpk — Corse-Matin 📰 (@Corse_Matin) April 6, 2022

Des échauffourées avec les gendarmes ont eu lieu, notamment dans le centre-ville.

Les affrontements entre manifestants et gendarmes se sont déplacés dans le centre-ville de Bastia pic.twitter.com/JFwTSZCsRD — Corse-Matin 📰 (@Corse_Matin) April 6, 2022

Selon le journal local, certains manifestants se sont regroupés devant le commissariat de Bastia, brûlant notamment «le drapeau tricolore» et jetant «des cocktails Molotov contre le bâtiment».

Les manifestants regroupés devant le commissariat brûlent le drapeau tricolore et jettent des cocktails Molotov contre le bâtiment pic.twitter.com/qxQhkuf4y7 — Corse-Matin 📰 (@Corse_Matin) April 6, 2022

Dans la même journée, la famille d'Yvan Colonna a engagé une action contre l'Etat devant le tribunal administratif de Marseille, pour l'agression mortelle par un codétenu dans la prison d'Arles (Bouches-du-Rhône). Les parents, l'épouse, le frère, la sœur et les deux enfants d'Yvan Colonna «considèrent que l'administration pénitentiaire est juridiquement responsable de son décès», selon un communiqué à l'AFP de Patrice Spinosi, l'un des avocats de la famille.