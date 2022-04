«Menaces sociales» : les candidats réagissent au seul meeting de Macron avant la présidentielle 2022

Emmanuel Macron a tenu son seul meeting de campagne le 2 avril, avec pour objectif de valoriser son bilan et d'avancer quelques propositions. L'occasion pour ses adversaires de commenter – et critiquer – ses déclarations.

Lors de son meeting tenu le 2 avril 2022 à Nanterre, Emmanuel Macron a tenté de défendre son bilan et égrené quelques propositions pour un éventuel second quinquennat ; des déclarations qui ont largement fait réagir ses adversaires à la course à l'Elysée.

Marine Le Pen a ainsi attaqué Emmanuel Macron sur son bilan en matière de pouvoir d'achat, notamment l'impact de ses politiques fiscales sur la consommation énergétique : «Depuis 5 ans, Emmanuel Macron a financé la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune en taxant le carburant, le gaz, le fioul et l’électricité de tous les ménages.»

Depuis 5 ans, Emmanuel Macron a financé la suppression de l’ISF en taxant le carburant, le gaz, le fioul et l’électricité de tous les ménages.



Élue Présidente, je rendrai leur argent aux Français pour qu’ils puissent vivre de leur travail et de leur retraite.#MacronArenahttps://t.co/rW10BD2bNS — Marine Le Pen (@MLP_officiel) April 2, 2022

Eric Zemmour a, sans surprise, fustigé le Président de la République sur sa politique migratoire. «Emmanuel Macron dit qu’il n’a pas de leçon à recevoir sur l’immigration clandestine. Je me chargerai bien de la lui donner quand même», a écrit le candidat de Reconquête sur Twitter.

Macron dit qu'il n'a « pas de leçon à recevoir » sur l'immigration clandestine. Je me chargerai bien de la lui donner quand même.#JeVoteZemmour#MacronArena#McKinseyGate — Eric Zemmour (@ZemmourEric) April 2, 2022

«Emmanuel Macron décide de m’attaquer dans son meeting. Qu’il vienne débattre. Il lui reste 7 jours pour faire semblant d’avoir fait campagne», a-t-il également tweeté.

Emmanuel Macron décide de m’attaquer dans son meeting. Qu’il vienne débattre. Il lui reste 7 jours pour faire semblant d’avoir fait campagne.#JeVoteZemmour#MacronArena#McKinseyGate — Eric Zemmour (@ZemmourEric) April 2, 2022

Nicolas Dupont-Aignan s'est pour sa part attaqué au bilan d'Emmanuel Macron en matière de politique de santé publique : «17 300 lits fermés, saccage de l’hôpital, déserts médicaux… Les soignants sont applaudis à l’Arena. Ceux qui ont été exclus, le sont-ils aussi ?», a-t-il ironisé.

E. #Macron se félicite de sa politique de santé. La réalité : 17300 lits fermés, saccage de l'hôpital, déserts médicaux...

Les soignants sont applaudis à la #MacronArena

Ceux qui ont été exclus le sont-ils aussi ? — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) April 2, 2022

A gauche de l'échiquier politique, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé les «menaces sociales» proférées par le Président-candidat : «Décor vieillot pour un long déballage notarial cousu de satisfecits improbables et de menaces sociales pour le futur.»

Décor vieillot pour un long déballage notarial cousu de satisfécits improbables et de menaces sociales pour le futur.



Si #Macron est au deuxième tour, on ouvrira l'huître sans trop de peine. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) April 2, 2022

Philippe Poutou, en meeting au même moment au Cirque d'Hiver, a dénoncé le fait qu'Emmanuel Macron aurait «volé» son slogan : «Pendant que ses copains les riches volent l’argent public, Macron nous vole nos slogans. Décidément, ces gens osent tout... c’est même à ça qu’on les reconnaît.» a-t-il ajouté, reprenant la célèbre citation d'Audiard dans les Tontons flingueurs.

Pendant que ses copains les riches volent l’argent public, Macron nous vole nos slogans. Décidément, ces gens osent tout, c’est même à ça qu’on les reconnaît. https://t.co/fEZOtSG5bL — Philippe Poutou (@PhilippePoutou) April 2, 2022

Emmanuel Macron aurait réuni plus de 30 000 personnes lors de son meeting (pour une capacité maximale annoncée à 40 000 unités), selon CNews. Un chiffre qui fait toutefois l'objet de débats intenses, notamment à la suite de la diffusion d'images montrant des sièges vides sur les réseaux sociaux.

Donné favori par les sondages, le chef de l'Etat se fait progressivement rattraper par Marine Le Pen et voit également Jean-Lu Mélenchon remonter lentement mais sûrement, alors que l'affaire McKinsey ne cesse de prendre de l'ampleur.