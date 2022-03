«Pas un pour rattraper l’autre !» : Mélenchon tance Macron et Zemmour après leur passe d'armes 

Alors que le président s'est moqué d'Eric Zemmour en le qualifiant de «candidat malentendant» pour avoir affirmé qu'il n'avait pas entendu ses militants scander «Macron assassin», Jean-Luc Mélenchon a dénoncé cette boutade sur le handicap.

En période d'élection, les polémiques s'entre-alimentent souvent. Le candidat de gauche Jean-Luc Mélenchon a pointé du doigt dans un tweet du 28 mars l'humour d'Emmanuel Macron, l'accusant d'«insulter à partir d'un handicap».

#Macron traite #Zemmour de «candidat malentendant».



Décidément !



Pas un pour rattraper l’autre !



Insulter à partir d’un handicap, on en est encore là en 2022 ? — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) March 28, 2022

«Macron traite Zemmour de «candidat malentendant». Décidément ! Pas un pour rattraper l’autre ! Insulter à partir d’un handicap, on en est encore là en 2022 ?», a-t-il gazouillé sur le réseau social préféré des politiques.

Macron oppose son bilan santé au «candidat malentendant»

Dans sa ligne de mire : la réponse du président à une polémique née lors de la diffusion des images du meeting d'Eric Zemmour au Trocadero à Paris le 27 mars. Sur une séquence, on a pu voir ses sympathisants scander «Macron assassin !».

Alors que l'entourage de ce dernier a déclaré qu'il n'avait pas entendu ce slogan et qu'il «condamne» ces cris, le président de la République a remis en question cette justification.

«Il y a deux hypothèses : la première c'est l'indignité, c'est celle qui me semble la plus crédible, mais ce n'est pas une surprise [...] La deuxième, c'est la méconnaissance d'une réforme très importante du quinquennat, c'est le 100% santé. Maintenant, les prothèses auditives, les lunettes et les prothèses dentaires sont remboursées par la Sécurité sociale», a raillé Emmanuel Macron, à Dijon où il se trouvait en déplacement de campagne le 28 mars.

«10 millions de Françaises et de Français y ont eu accès, cela fait partie de mon bilan et c'est un bilan social dont je suis fier. J'invite le candidat malentendant à pouvoir s'équiper à moindre frais», a-t-il encore dit.

Ni la France, ni les Français

Le trait d'esprit a semble-t-il déplu au candidat de gauche en progression dans les derniers sondages, ainsi qu'à ses sympathisants, puisque son tweet a suscité un grand nombre de réactions en quelques heures.

«Macron assassin» : Éric Zemmour rétorque à Emmanuel Macron qu’il «fait des blagues minables» pic.twitter.com/RbOwErAXwz — CNEWS (@CNEWS) March 28, 2022

Réagissant à la polémique, Eric Zemmour – qui affirme ne pas avoir entendu certains de ses partisans scander «Macron assassin» – a estimé que Jean-Luc Mélenchon avait «raison de dénoncer» la déclaration du président sortant. «C'est une blague de mauvais goût et qui ne plaira pas aux gens malentendants et ils auront raison. Mais au delà, ça va toujours dans le même sens [Emmanuel Macron] méprise les Français, c'est tout ce qu'il fait, il méprise les gens qui souffrent, il méprise les gens qui sont victimes, il se moque des Français en vérité, il n'en a plus rien à faire, ce n'est plus son sujet. Ni la France, ni les Français», a-t-il déclaré dans l'après-midi à CNEWS.