Après la mort d'Yvan Colonna, plusieurs rassemblements en Corse (VIDEOS)

Après sa violente agression dans la prison d'Arles au début du mois, le militant indépendantiste Yvan Colonna est décédé dans la soirée du 21 mars. Plusieurs rassemblements en son hommage ont eu lieu sur l'île de Beauté.

Yvan Colonna, qui avait été condamné à la détention à perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac, est décédé dans la soirée du 21 mars des suites de son agression par un codétenu emprisonné pour terrorisme à la prison d'Arles, le 2 mars. Plusieurs rassemblements rendant hommage à cette figure de l'indépendantisme corse ont été organisés, dont un à Bastia devant le palais de Justice.

A Bastia, le rassemblement devant le palais de Justice suite à la mort d'Yvan Colonna continue dans le calme pic.twitter.com/8ETLFxrZ1t — Julien Pernici (@JulienPernici) March 21, 2022

Le rassemblement s'est tenu dans le calme, comme en témoignent des vidéos partagées sur les réseaux sociaux.

Rassemblement devant le palais de justice de Bastia après l'annonce du décès d'Yvan Colonna. pic.twitter.com/Ipj9BdlrDU — Corse-Matin 📰 (@Corse_Matin) March 21, 2022

L'antenne corse de France 3 a également fourni des images de Bastia et d'Ajaccio, après l'annonce de la nouvelle.

Des rassemblements à Ajaccio et Bastia après l’annonce du décès d’Yvan #Colonnahttps://t.co/1iRy3AYNYNpic.twitter.com/EPc1VAag81 — France 3 Corse (@FTViaStella) March 21, 2022

«La nuit a été calme. Deux rassemblements devant la préfecture et la cathédrale d’Ajaccio, et un autre devant le palais de justice à Bastia, sans débordements», a détaillé Roger Antech, directeur de la rédaction de Corse Matin, sur France Info, évoquant une nouvelle «reçue avec tristesse et colère parfois». La famille du militant a appelé à respecter le deuil, les funérailles devant se dérouler à Cargèse.

L'agression d'Yvan Colonna avait provoqué une explosion de colère, avec des manifestations parfois violentes, à travers toute la Corse, et ce pendant près de deux semaines. Cette colère avait culminé en émeutes le 13 mars à Bastia, avec une manifestation qui avait fait 102 blessés, dont 77 du côté des forces de l'ordre. Le calme était revenu la semaine passée avec une visite de trois jours en Corse du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, visite au cours de laquelle le locataire de la place Beauvau a promis des discussions avec les élus corses et les forces vives de l'île qui pourraient mener à une éventuelle autonomie pour la collectivité.