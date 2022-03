Emmanuel Macron annonce être candidat pour un second mandat

Le président sortant a annoncé sa candidature à l’élection présidentielle dans une lettre aux Français, dans un contexte international particulier marqué par le conflit en Ukraine. Cette candidature avait été dévoilée plus tôt dans la journée.

Dans une Lettre aux Français publiée sur les sites de plusieurs médias ce 3 mars, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé sa candidature pour briguer un second mandat à l'Elysée.

Il nous faudra travailler plus et poursuivre la baisse des impôts pesant sur le travail et la production

«Il nous faudra travailler plus et poursuivre la baisse des impôts pesant sur le travail et la production», a notamment déclaré le président-candidat, dans un texte de trois pages où il livre quelques pistes sur les grands axes et les valeurs associées à son projet.

Mobilisé par les tractations internationales en cours sur le conflit en Ukraine, le chef de l'Etat français a attendu le dernier moment pour officialiser son entrée dans la course à la présidentielle. Il a d'ailleurs déclaré regretter de ne pas pouvoir «mener campagne comme il l’aurait souhaité en raison du contexte» – même si, écrit l'AFP : «cette guerre a aussi un impact sur les sondages, qui montrent qu'elle favorise le sortant, comme c'est souvent le cas en période de crise».

Il est en outre à noter que sur le plan de la politique intérieure, plus tôt ce même jour, le gouvernement a annoncé la suspension du controversé pass vaccinal à compter du 14 mars.

«Cette campagne permettra un débat démocratique important pour la nation [et] ne nous empêchera pas de nous réunir sur l'essentiel», avait affirmé la veille Emmanuel Macron.