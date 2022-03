La page de RT France sur Telegram rendue inaccessible sur le territoire français

L'interdiction se poursuit pour RT France : après YouTube, Facebook et Instagram, la messagerie sécurisée Telegram a suspendu la page de RT France, qui comptait plus de 50 000 abonnés pour enfreinte à la «législation locale».

«Ce canal ne peut pas être affiché car il a enfreint la législation locale» : c'est le message d'erreur qui s'affichait ce 1er mars en tentant d'ouvrir la chaîne Telegram de RT France (plus de 50 000 abonnés) depuis le territoire français. Plus tôt, la chaîne YouTube et la page Facebook de RT France (respectivement suivies par plus d'un million d'abonnés) avaient elles aussi fait l'objet d'une restriction de l'accès depuis le territoire européen.

Détails à suivre...