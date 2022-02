RT France condamne la pression politique exercée sur le régulateur des médias

Dans un contexte de multiplication des attaques le visant, RT France regrette une pression accrue sur l'Arcom afin de lui nuire. Et rappelle avoir toujours respecté les obligations liées à sa convention avec le régulateur des médias.

Alors que la situation internationale se tend autour de la crise ukrainienne – dont la dernière actualité est le lancement d'une opération militaire russe – les attaques visant RT France gagnent en intensité.

Partant, RT France «condamne la pression politique qui est effectuée sur l’ARCOM et qui va à l’encontre du socle légal visant à protéger la liberté d'expression», fait savoir son service de communication.

Et de poursuivre : «Pour rappel, en plus de quatre ans de présence à l’antenne, RT France s'est toujours conformée à l'ensemble des obligations imposées par la loi ou par sa convention avec l’ARCOM. RT France n'a d'ailleurs jamais été sanctionnée par cette dernière ou plus largement poursuivie pour diffusion d'une fake news ou d'une diffamation.

Depuis le début de la crise ukrainienne, RT France a couvert cet événement de manière complète, en exposant tous les points de vue des parties prenantes. Les journalistes français composant sa rédaction ont effectué leur travail avec indépendance et professionnalisme».

Signe de cette pression accrue sur l'Arcom afin de nuire à RT France, Libération rapportait le 9 février que le régulateur français avait été saisie par une association qui comptait faire sanctionner le média pour son traitement de l'information et qui avait été «créée pour l’occasion».