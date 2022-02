Présidentielle : le maire LR de Cannes David Lisnard accorde son parrainage à Jean-Luc Mélenchon

Iconoclaste : David Lisnard annonce qu'il apporte son parrainage en faveur de Jean-Luc Mélenchon afin qu'il puisse se présenter à l'élection présidentielle. S'il ne le soutient pas il évoque «une question de responsabilité et d'esprit républicain».

Le président de l'association des maires de France et maire Les Républicains de Cannes David Lisnard a annoncé qu'il donnerait son parrainage au chef de file de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon.

L'édile précise qu'il soutient «de façon claire et nette» la candidate LR à l'élection présidentielle, Valérie Pécresse, mais il souligne également qu'elle bénéficie déjà d'environ 2 000 parrainages d'élus (1 945 ce 21 février) et qu'elle peut d'ores et déjà se présenter au scrutin présidentiel.

Jean-Luc Mélenchon n'en a pour le moment reçu que 370. Les candidats à la magistrature suprême doivent présenter 500 parrainages d'élus d'ici le 4 mars 2022.

Une «question de responsabilité, d'unité civique et d'esprit républicain», selon Lisnard

David Lisnard explique dans cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux le 20 février : «Je combats ardemment ses convictions, ses idées, ses valeurs, mais il doit pouvoir concourir [...] C'est une question de responsabilité, d'unité civique et d'esprit républicain.»

Parce que la candidate que je soutiens est lotie, par esprit républicain, souci civique, exigence démocratique, aussi pour que les démagogues ne jouent pas les victimes, enfin pour enlever de la pression (injuste) sur les maires et démontrer que «parrainage ne vaut pas soutien» : pic.twitter.com/5bGnNsrMbd — David Lisnard (@davidlisnard) February 20, 2022

Le maire de Cannes et actuel patron de l'AMF estime qu'il «faudra absolument changer ces règles» et rappelle qu'il a fait des propositions en la matière «soit double-parrainages, soit retour à l'anonymat, soit des parrainages citoyens en plus des parrainages d'élus.»

Pour le moment, seuls six noms ont atteint la fatidique barre des 500 : Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, Nathalie Artaud, Jean Lassalle, Emmanuel Macron et Fabien Roussel.