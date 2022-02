Présidentielle 2022 : deux anciennes ministres socialistes rallient Emmanuel Macron

Deux anciennes ministres socialistes, Marisol Touraine et Elisabeth Guigou, ont annoncé leur soutien à Emmanuel Macron pour la présidentielle, en avançant notamment qu'il serait le vote utile le plus efficace pour lutter contre l'extrême droite.

Marisol Touraine, ancienne ministre de François Hollande, et Elisabeth Guigou, ancienne ministre de Lionel Jospin, ont toutes deux annoncé leur ralliement à Emmanuel Macron. Le 19 février, les deux figures socialistes ont rendu public leur soutien à l'actuel président, respectivement dans Le Parisien et le Journal du dimanche.

Marisol Touraine, ancienne ministre de la Santé, a ainsi avancé qu'Emmanuel Macron représentait à ses yeux le «vote utile et responsable» face à «l'extrême droite» et «le seul qui a la solidité pour faire face aux défis et porter une vision positive de l’avenir». Sans vouloir critiquer la candidature d'Anne Hidalgo, Marisol Touraine a estimé que le Parti socialiste était aujourd'hui dépassé.

Elisabeth Guigou, ex-garde des Sceaux, avait déjà soutenu la liste Renaissance menée par Nathalie Loiseau (La République en marche) aux élections européennes de 2019. L'entourage d'Emmanuel Macron a assuré auprès du JDD qu'elle s'investissait «concrètement» dans la campagne et qu'elle souhaitait «affirmer son soutien à l'action du président de la République et sa volonté de la voir se poursuivre demain, notamment sur les sujets de justice qu’elle connaît bien».