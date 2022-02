Paris : le collectif Les Amazones dénonce la pornographie devant une boutique Jacquie et Michel

Un collectif féministe a mené, ce 19 février, une action devant une boutique parisienne du producteur de films pornographiques Jacquie et Michel. Les militantes voulaient attirer l'attention sur le procès de producteurs et acteurs de ce secteur.

Ce 19 février 2022, le collectif Les Amazones a organisé une action dans le XIVe arrondissement de Paris devant la boutique officielle de Jacquie et Michel. Leur objectif : attirer l'attention sur le procès des producteurs et acteurs porno dont Pascal Ollitrault alias «Pascal OP» et son site French Bukkake, qualifié de «scandale historique» par le groupe d'activistes féministes. Un reporter de RT France a pu filmer cette action militante.

Selon les chiffres cités par Les Amazones, 12 hommes de l'industrie pornographique française ont été mis en examen depuis juillet 2020 pour viols, proxénétisme aggravé et traite d’êtres humains.

Dans un communiqué, le collectif féministe décrit son action en ces termes : «Les activistes de l’Amazone ont réalisé une performance reflétant le contenu des vidéos produites par ces criminels. Elles ont mis en scène leur fantasme : l’humiliation sexuelle des violeurs mis en examen, représentés par trois mannequins masculins. En détournant les codes de French Bukkake, elles ont souillé de leur sang menstruel les violeurs, avant de les "défoncer" et de leur couper le sexe.»

«Dans le porno dit "amateur", seules les "actrices" ne sont pas professionnelles, elles sont donc peut-être plus vulnérable encore que dans l’industrie traditionnelle», dénonce encore le collectif qui affirme attendre avec impatience le procès des hommes mis en examen en espérant les voir condamner à des «peines exemplaires».