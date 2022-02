«Racisme institutionnel» : un activiste décolonial s'attaque à un film lors d'une avant-première

Le film français Kung-Fu Zohra de Mabrouk El Mechri a été vivement critiqué par un activiste décolonial et un compte Twitter de la mouvance, car l'œuvre reprendrait notamment «le fantasme colonial de la "misogynie" arabe sous couvert de féminisme».

Prévu pour mars 2022 dans les cinémas, la comédie française de Mabrouk El Mechri Kung-Fu Zohra, avec Ramzy Bedia et Sabrina Ouazani, a été la cible d'un activiste décolonial et d'un compte Twitter pour lequel ce dernier dit travailler, «Decolonial news». Il a vivement critiqué le film – qui évoque la révolte d'une femme, Zohra, face aux violences de son mari, Omar – lors d'un avant-première qui aurait eu lieu, selon lui, le 14 février dans un cinéma de Montpellier.

Lors des échanges avec la salle, l'individu a débuté son intervention en constatant que la France était «structurellement raciste», un pays «qui construit politiquement l'Arabe comme un sauvage». Pour lui, le film comportait même «un peu de discrimination anti-asiatique». Les échanges sont apparemment devenus tendus avec l'actrice Sabrina Ouazani et le réalisateur Mabrouk El Mechri, le compte Twitter de Decolonial News ayant coupé les extraits de l'intervention de son militant.

«Est-ce que vous voulez donner votre opinion, ou essayez-vous de fantasmer celle des autres ?», s'est interrogé Mabrouk El Mechri à l'endroit du spectateur. Selon Decolonial News, son intervenant a précisé durant son argumentation que Kung-Fu Zohra reprenait «le fantasme colonial de la "misogynie" arabe sous couvert de féminisme et resser[vait] ainsi les plus grands clichés islamophobes».

Kung-ku Zohra reprend le fantasme colonial de la "misogynie" #Arabe sous couvert de féminisme et ressert ainsi les plus grands clichés #islamophobes.

Un film qui a comme but premier de rassurer les stéréotypes raciaux inscrits dans l'inconscient Blanc.#BoycottKungFuZohra

[1/3]⤵️ pic.twitter.com/5BToXyBBxp — Decolonial News (@DecolonialNews) February 15, 2022

L'individu a poursuivi son attaque, notant que dans Kung-Fu Zohra, «il y avait une horde d'Arabes et de Noirs qui agress[ai]ent les femmes». Un propos contesté sur scène et provoquant des réactions dans la salle. Ramzy Bedia s'est alors approché de l'homme, disant que les propos de celui-ci l'avaient «saoulé». L'acteur est alors applaudi. Le militant poursuit en affirmant que Kung-Fu Zohra faisait «la promotion d'un racisme institutionnel», une nouvelle phrase scandalisant Ramzy Bedia. «J'ai 25 ans de carrière, et tu viens me dire à moi que je fais la promotion du racisme ?», questionne le comédien. Dans la foule, la tension devient de plus en plus palpable, des gens essayant de prendre le micro de l'intervenant.

Dans cet extrait, l'acteur #Ramzy Bedia choisit volontairement de ne pas comprendre que notre critique cible le film. En choisissant de se placer en victime, il tente alors de faire diversion dans le but de dénaturer et dépolitiser nos propos.#BoycottKungFuZohra

[2/3]⤵️ pic.twitter.com/lE6PZQUSpj — Decolonial News (@DecolonialNews) February 15, 2022

Hué par la salle, le spectateur affirme alors bruyamment : «Les gens ne veulent pas entendre [...] Ce film rassure la construction raciale des gens qu'ils se font des Noirs et des Arabes.» Sabrina Ouazani évoque ensuite le racisme de l'intervenant en raison de ses allégations. La tension montant encore d'un cran, un participant sur scène demande au public si celui-ci était en phase avec le militant décolonial. «Non», répondent alors les spectateurs.

Dans un tweet, Decolonial news a appelé à boycotter le long-métrage.