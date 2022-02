Le recteur de la Grande Mosquée de Paris appelle à voter pour «stopper l’engrenage de la haine»

Ce 14 février, dans une tribune publiée dans Le Monde, Chems-Eddine Hafiz appelle les Français à s’inscrire sur les listes électorales et à aller voter pour «stopper l’engrenage de la haine».

Dans une tribune parue dans Le Monde le 14 février, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafiz, appelle tous les Français à s'inscrire sur les listes électorales et à déposer un bulletin dans l'urne lors de l'élection présidentielle, car «seul le bulletin de vote peut stopper l’engrenage de la haine».



«Nos enfants nous reprocheront notre égoïsme si nous continuons à ignorer tous les signes préoccupants qui nous viennent de la scène politique. Ils nous demanderont des explications sur notre passivité et nous n’aurons alors que des boniments à leur servir», écrit le recteur de la Grande Mosquée.

Et de poursuivre : «Aujourd’hui, je prie pour que nos concitoyens de confession musulmane continuent à vivre comme les enfants d’une République protectrice, n’en déplaise à certains orateurs qui n’ont d’autre compétence qu’une phraséologie polémiste et haineuse. Ces derniers veulent s’installer dans nos esprits au nom de notre sécurité ou d’une identité fantasmée.»

Evoquant «un rendez-vous crucial [qui] nous attend», Chems-Eddine Hafiz demande à tous les citoyens d'entrer «dans l’histoire par la grande porte et [d']éviter les petites impasses que nous proposent les propagateurs de haine». «La citoyenneté se concrétise par le devoir civique. L’indignation se canalise dans le devoir civique. Nous devons montrer que nous pouvons sanctionner les candidats qui fustigent nos compatriotes parce que musulmans», ajoute-t-il.

Le recteur de la Grande Mosquée «en appelle à s’inscrire à temps sur les listes électorales et à aller aux urnes pour sanctionner les chantres du racisme et ceux qui toisent les Français de confession musulmane et ergotent sur les fondements de l’islam sans les connaître».

Ce n'est pas la première fois que Chems-Eddine Hafiz lance ce type d'appel. En novembre dernier, estimant qu'il y avait «péril en la demeure», il avait appelé tous les musulmans français à se rendre aux urnes pour faire barrage «aux aventuriers» qui veulent s’accaparer» le pouvoir, ciblant entre les lignes, mais de façon très claire, Eric Zemmour.