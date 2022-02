«Il avait du mal à remonter la pente» : le retraité traîné dans la rue par un automobiliste est mort

Ali, l'homme qui avait été traîné par un conducteur en pleine rue début janvier, est décédé, selon le maire de Noisy-le-Sec Olivier Sarrabeyrouse. Le retraité aurait succombé à un problème cardiaque, mais la cause exacte du décès reste à déterminer.

Son agression début janvier avait ému. Ali, le sexagénaire qui avait été traîné par des automobilistes à Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis, est décédé dans la nuit du 9 au 10 février, a rapporté Le Parisien, citant le maire de la ville Olivier Sarrabeyrouse. Le retraité aurait succombé à un problème cardiaque, mais la cause exacte du décès reste à déterminer, selon le parquet de Bobigny.

La préfecture de police de Paris avait ouvert une enquête le 10 janvier à propos d'une vidéo dans laquelle des individus à bord d'un véhicule agrippaient deux piétons dans la rue et les forçaient à courir à la vitesse de leur voiture, avant de les laisser chuter sur le bitume. L'une des deux victimes, Ali, habitant de Noisy-le-Sec, avait souffert à la suite de l'agression d'une fracture du pied et de la pointe de l'humérus. Ses blessures lui avaient valu 45 jours d'interruption temporaire de travail. Trois hommes ont été mis en examen et placés en détention provisoire.

La patronne d'un bar où se rendait régulièrement le défunt a expliqué au Parisien qu'il avait eu «du mal à remonter la pente après ce qu'il s'était passé». «On le voyait tous les jours. On sentait qu'il n'était pas bien, mais on ne pensait pas que ça arriverait jusque-là», a-t-elle ajouté.