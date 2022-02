«Zemmour, le peuple aura ta peau» : rassemblement contre la venue de Messiha à Sciences Po Paris

Porte parole de campagne d'Eric Zemmour, Jean Messiha a donné une conférence sur «l’assimilation à la française» à Sciences Po Paris. L'événement a donné lieu à une manifestation de quelques dizaines de militants hostiles à Eric Zemmour.

Des syndicalistes et des militants de gauche se sont donné rendez-vous dans l'après-midi du 11 février rue de Grenelle, dans le VIIe arrondissement de Paris, pour protester contre la venue de Jean Messiha, porte-parole de la campagne d'Eric Zemmour, à l'Institut d'études politiques de Paris, dans le cadre d'une conférence sur «l’assimilation à la française».

«Zemmour, facho, le peuple aura ta peau», ont notamment scandé les quelques dizaines de manifestants présents sur place, comme en témoigne une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par l'hebdomadaire Valeurs actuelles.

🔴 "Zemmour, fasciste, le peuple aura ta peau" : des militants d'extrême gauche manifestent devant Sciences Po à Paris où Jean Messiha, porte-parole de la campagne présidentielle d'@ZemmourEric, est invité à une conférence sur l'immigration et l'assimilation pic.twitter.com/dYKxi1oHWT — Valeurs actuelles ن (@Valeurs) February 11, 2022

L'événement a donné lieu à une présence des forces de l'ordre face à laquelle les manifestants ont clamé à plusieurs reprises leur hostilité à travers les slogans «Tout le monde déteste la police» ou encore «Zemmour fasciste, police complice».

"Zemmour fasciste, police complice" : les forces de l'ordre sécurisent les abords de Sciences Po Paris #JeanMessiha#EricZemmour#extremegauchepic.twitter.com/rleU2nlkQX — Valeurs actuelles ن (@Valeurs) February 11, 2022

«Un grand merci à Génération Z, à la direction de Sciences Po Paris, le service de sécurité de Sciences Po pour leur mobilisation ainsi que les nombreux policiers et CRS massés autour de l’IEP pour me permettre de m’exprimer face aux manifestants de gauche et d’extrême-gauche qui réclament… pluralisme et démocratie !», a pour sa part commenté Jean Messiha sur Facebook.

Cette action de protestation contre la venue d'un responsable politique proche de Zemmour dans les infrastructures de Sciences Po Paris n'est pas sans rappeler une autre mobilisation de militants qui, le matin même, ont empêché Jordan Bardella de participer à un débat dans les locaux de l'Institut d'études politiques de Bordeaux.