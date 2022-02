Présidentielle : Zemmour plaide pour la construction d'un mur aux frontières de l'UE

Sur le plateau d'une émission de BFMTV, Eric Zemmour a pu détailler certaines mesures de son programme consacrées à l'immigration, notamment l'idée d'un mur aux frontières de l'Europe, comme l'envisagent plusieurs autres états membres de l'UE.

Sur le plateau de BFMTV, Eric Zemmour a plaidé le 9 février pour la construction d'un mur à «toutes les frontières» extérieures de l'Union européenne pour lutter contre l'immigration et annoncé qu'il voulait soutenir financièrement les pays prêts à en bâtir. «J'y suis favorable, la France et l'Allemagne refusent. La commissaire européenne suédoise Johansson refuse, [mais] moi je ferai basculer la majorité européenne en faveur du mur, qui sera financé sur fonds européens», a-t-il lancé sur BFMTV.

La France : pas concernée «du fait de sa géographie»

«Les pays qui ont fait un mur comme la Hongrie défendent la civilisation européenne», a estimé le candidat de Reconquête! à la présidentielle. Favorable à l'immigration zéro, Eric Zemmour veut un mur à «toutes les frontières européennes» extérieures terrestres. La France ne serait pas concernée, «du fait de sa géographie». Il a également appelé de ses vœux une «police spéciale» avec des «garde-frontières aux frontières françaises».

Fin janvier, la Pologne avait indiqué entamer la construction d'une nouvelle clôture à sa frontière avec la Biélorussie pour bloquer la pénétration de migrants clandestins, à l'origine d'une crise entre Varsovie et Minsk en 2021. Le mur doit coûter 353 millions d'euros et s'achever au mois de juin. Cette émission d'échange avec des Français était organisée à Saint-Denis et non à Montreuil, où l'équipe du studio envisagé s'est opposée à la venue d'Eric Zemmour. Un rassemblement contre Eric Zemmour avait par ailleurs lieu à Montreuil dans la journée.