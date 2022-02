Montpellier : le récidiviste accusé d'avoir traîné un policier en voiture a été condamné 28 fois

L'homme accusé d'avoir traîné un policier avec son véhicule volé sur plusieurs mètres à Montpellier, avant d'écraser sa jambe contre une autre voiture, avait déjà 28 condamnations à son actif.

Selon les informations du Figaro, qui cite un communiqué du procureur de la République de Montpellier, le mis en cause dans l'affaire de l'agression d'un policier traîné sur plusieurs mètres par une voiture volée avant que sa jambe ne soit écrasée contre un autre véhicule à l'arrêt le 1er février a été interpellé le 4 février dans la même ville. Et il n'en est pas à sa première rencontre avec la police et la justice.

Le policier de la BAC de Montpellier, par ailleurs combattant MMA de haut niveau, lutte encore pour conserver l'usage sa jambe après deux opérations chirurgicales, selon le syndicat SCSI. Il a été sauvé par le geste d'un pompier qui a effectué un point de compression sur place, selon une source policière de RT France.

Le mis en cause interpellé, mis en examen pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique et placé en détention provisoire, serait âgé de 44 ans, selon Le Figaro, qui précise que ce dernier a déjà été condamné dans 28 autres affaires de stupéfiants et d'atteintes aux biens.

Le quotidien national ajoute que le mis en cause «conteste son implication dans les faits, malgré plusieurs éléments à charge à son encontre, comme la présence de son ADN dans le véhicule volé».