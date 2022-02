«Terrible séquence»: en plein Covid, le baiser de Brigitte Macron à Line Renaud, 93 ans, fait réagir

En pleine épidémie de Covid-19, l'accolade de la Première dame suivie d'une bise à l'actrice de 93 ans, alors qu'elles ne portaient pas de masque, a suscité des critiques liées au non-respect des gestes barrières.

Un épisode de l'émission Complément d’enquête, diffusé le 3 février sur France 2, et intitulé «People et politiques, petits services entre amis ?», montre une soirée qui a eu lieu le 15 novembre dernier autour de Line Renaud, sans respect des gestes barrières. On peut notamment voir l'épouse du président de la République, Brigitte Macron, sans masque, donner l'accolade à l'actrice de 93 ans, elle aussi sans masque, puis l'embrasser sur la joue.

Brigitte Macron, Olivier Véran, Dany Boon, Xavier Niel, Bernard Cazeneuve...



Quand Line Renaud mobilise son réseau pour la bonne cause, artistes, chefs d'entreprise et politiques répondent (presque) tous présents.



🔴 People et politiques, petits services entres amis ? pic.twitter.com/5LWkBGQzx3 — Complément d'enquête (@Cdenquete) February 3, 2022

La soirée réunissait également d'autres célébrités – pratiquant elles aussi un respect des gestes barrières pour le moins approximatif – telles que l'ancien producteur Orlando, le milliardaire Xavier Niel (copropriétaire du groupe Le Monde), l'acteur Dany Boon, l’ancien Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve, ou encore l'actuel ministre de la Santé Olivier Véran.

Un tel comportement avec une personne à risque en pleine épidémie de Covid-19, et alors que le gouvernement venait de faire adopter, le 5 novembre, son projet de loi de «vigilance sanitaire», qui prolongeait, entre autres, la possible utilisation du pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022, a déclenché de nombreuses réactions d'internautes.

Parmi eux, l'économiste Thomas Porcher a considéré sur Twitter qu'il s'agissait d'une «terrible séquence». «En plein pic épidémique, dans une soirée publique, alors que des nouvelles mesures sanitaires étaient imposées, le respect des gestes barrières de la Première dame avec Line Renaud (93 ans)», a-t-il détaillé, avant d'estimer que «dans un autre pays, ce serait un scandale».

Terrible séquence. En plein pic épidémique, dans une soirée publique, alors que des nouvelles mesures sanitaires étaient imposées, le respect des gestes barrières de la 1ere dame avec Line Renaud (93 ans). Dans un autre pays, ce serait un scandale. pic.twitter.com/27sNjw7CcX — Thomas Porcher (@PorcherThomas) February 4, 2022

Journaliste indépendant, Didier Maïsto a quant à lui critiqué, sur le même réseau social, l'actrice nordiste en ces termes : «Line Renaud aura passé sa vie à faire ça, de président de la République en président de la République, de "Première dame" en "Première dame"». «Elle pratique le plus vieux du monde : celui d’actrice bien sûr», a-t-il conclu sur un ton acerbe.