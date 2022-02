Des candidats à la présidentielle raillent la mise en scène de Macron sur le pass culturel

Ce 1er février, la mise en scène voulue par le président de l'annonce de l’élargissement du pass culture aux lycéens a suscité les moqueries de certains responsables politiques qui en ont profité pour dénoncer le bilan d'Emmanuel Macron.

Depuis le 31 janvier, tous les jeunes de 15 à 18 ans peuvent s'inscrire et bénéficier du pass culturel d'une valeur de 300 euros servant à soutenir le monde de la culture. Cette mesure était attendue depuis que la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, avait confirmé fin 2021 que le pass culturel allaient être étendus aux jeunes de 15 à 18 ans.

Pour commémorer l'événement, les équipes de communication de l'Elysée ont décidé de diffuser l'annonce au moyen d’une mise scène sur Twitter dans laquelle on peut voir le bureau du président orné des mémoires du général de Gaulle, d'un ouvrage de l’historienne et académicienne Hélène Carrère d’Encausse ou encore du manga japonais One Piece. Au milieu de ces objets, sur un maroquin noir, se trouve un post-it qui annonce : «Ouverture du pass culture aux 15, 16, 17 ans : Fait».

Sauf que cette mise en scène a immédiatement suscité les railleries des adversaires déclarés du président à la prochaine présidentielle.

Marine Le Pen a ainsi décidé de poster sa propre photo présentant un livre sur les violences familiales, des tracts du Rassemblement national destinés aux jeunes et un post-it avec la promesse suivante : «Faire des jeunes la priorité du quinquennat : URGENT !»

Quant à Eric Zemmour, celui-ci a publié une vidéo dans laquelle on peut voir une main dérouler un certain nombre de post-it devant illustrer ce qu'il juge comme les ratés du quinquennat d'Emmanuel Macron. Les post-it en question comportent les mentions : «Stopper l’immigration», «Rembourser la dette», «Combattre l’islamisation», «Rétablir le pouvoir d’achat», ainsi qu’«ARRÊTER D'EMMERDER LES FRANÇAIS», une allusion aux récents propos controversés du président de la République sur les non vaccinés.

Les Post-It qu'Emmanuel Macron a oublié d'écrire depuis 5 ans. pic.twitter.com/pgBScn2b8a — Eric Zemmour (@ZemmourEric) January 31, 2022

La gauche a réagi en la personne de Yannick Jadot. Le candidat EELV à la présidentielle n'a pas fait de trait d'humour, se contentant de fustiger le bilan d'Emmanuel Macron vis-à-vis de la jeunesse française. Yannick Jadot a notamment dénoncé la faiblesse des aides financières pour les étudiants.