«J'aime la France» : Jean Lassalle lance sa campagne présidentielle dans les Landes

Le député des Pyrénées-Atlantiques et ancien candidat à la présidentielle de 2017 a lancé sa campagne dans les Landes. Après avoir réalisé quelques dédicaces de son dernier ouvrage, il est allé à la rencontre d'élus et d'infirmières.

«C'est un peu chez moi, c'est un peu le pays. Je viens sentir un peu l'ambiance. Je me sens bien partout ici, à Mont-de-Marsan et Dax. Mon père y a été berger quand il était jeune, mon grand-père aussi. C'est ma seconde patrie d'une certaine manière»

«C'est un peu chez moi, c'est un peu le pays. Je viens sentir un peu l'ambiance. Je me sens bien partout ici, à Mont-de-Marsan et Dax. Mon père y a été berger quand il était jeune, mon grand-père aussi. C'est ma seconde patrie d'une certaine manière», a-t-il déclaré, cité par France Bleu.

De nombreux jeunes faisaient la queue pour obtenir une dédicace du député des Pyrénées-Atlantiques. «Je vais voter pour la première fois en 2022, le personnage me plaît. Je me dis pourquoi pas voter Jean Lassalle», a ainsi lancé Jérémy, selon la même source, tandis qu'une dizaine de lycéens attendaient également leur tour : «Nous on est venus pour faire une photo avec lui, on ne va pas voter en 2022.»

Merci à mes concitoyens venus à ma rencontre à L'espace culturel Saint Pierre du Mont. Merci pour ce beau moment de partage et d'échanges autour de la dédicace de mon livre Aurore ou crépuscule Résistons!

Jean Lassalle s'est quant à lui montré pessimiste sur l'état du pays. Interrogé par BFMTV, il a déclaré : «J'aime la France, et aujourd'hui je suis inquiet du visage qu'elle présente. Dans des moments tels que celui-ci, vous avez beau regarder de tous les côtés... Quelle est la bonne personne ?»

Le maire de Lencouacq a quant à lui d'ores et déjà assuré son ancien homologue de Lourdios-Ichère de son parrainage : «Je suis un des premiers à avoir donné [mon parrainage] je pense, c'est une personne du terroir, du cru, une personne en qui je crois. Pour moi, c'est lui.»

Jean Lassalle a à ce sujet annoncé être proche des 500 parrainages : il en aurait recueilli 480 actuellement. Il était déjà candidat à l'élection présidentielle en 2017, où il avait récolté 1,21% des voix.