Retour rapide à la vie «normale», mythe ou réalité ? L’analyse de Michel Fize (VIDEO)

Peut-on croire à un retour rapide à la vie normale, alors que le nombre quotidien de contaminations au Covid-19 a récemment battu un nouveau record ? Eléments de réponse avec l’éditorialiste et sociologue Michel Fize.

Le 17 janvier, plus de 525 000 personnes avaient été testées positives, selon les données de Santé publique France par date de prélèvement connues à J+3 – un record depuis le début de l'épidémie.

Le 21 janvier, les contaminations au Covid-19 restaient à un niveau élevé, avec 400 851 personnes testées positives en 24 heures, même si elles marquaient une légère baisse depuis quelques jours, selon l'AFP.

En outre, à partir du lundi 24 janvier, le pass vaccinal – qui soulève une vive opposition dans une partie de la société – entre en vigueur : il faudra pouvoir justifier pour les plus de 16 ans d'un statut vaccinal pour accéder aux activités de loisirs, restaurants et bars, foires ou transports publics interrégionaux. Un test négatif ne suffira plus, sauf pour accéder aux établissements et services de santé.

Dans ce contexte, peut-on espérer un retour rapide à la vie «normale» ? Michel Fize, éditorialiste et sociologue, livre son point de vue sur ce sujet pour RT France.