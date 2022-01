Violente agression d'un chauffeur de bus à Paris, la RATP porte plainte (VIDEO)

Un conducteur de bus de la RATP de la ligne 91 a été violemment agressé ce 21 janvier par un homme, avec qui il venait d'avoir un accrochage place de la Bastille à Paris. La RATP a annoncé porter plainte.

Un chauffeur de bus a été violemment pris à partie ce 21 janvier sur la place de la Bastille, à Paris, sans que l'on connaisse précisément les circonstances ayant conduit à l'agression, rapporte CNews. Sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on peut voir un homme – conducteur d'un Range Rover gris – s'en prendre violemment au conducteur du bus, alors que leurs deux véhicules semblent être entrés en collision.

🔴 Un conducteur de bus a été violemment agressé ce jeudi par un homme prénommé "Sofiane" à la suite d'un accrochage place de la Bastille à Paris. La RATP a porté plainte. pic.twitter.com/WV7Co8hXqZ — Amaury Brelet (@AmauryBrelet) January 21, 2022

Prénommé «Sofiane», l'agresseur, assène d'abord plusieurs coups de poing au conducteur depuis l'extérieur du bus 91, qui relie la gare Montparnasse à la place de la Bastille. Il le menace, l'insulte, avant de réussir à monter dans le bus, où il le frappe à nouveau à plusieurs reprises. La femme qui accompagne l'agresseur tente de le raisonner, sans succès. La vidéo se termine par l'intervention d'agents du groupe de protection et de sécurité des réseaux (GPSR).

Laurent Probst, le directeur général d'Ile-de-France Mobilités – l'autorité organisatrice des transports en commun dans la région – a apporté son «total soutien au conducteur de bus», expliquant que «le service de sécurité de la RATP était heureusement intervenu rapidement».

La régie a indiqué dans un tweet qu'elle condamnait «avec la plus grande fermeté cet acte de violence inacceptable commis sur l’un de ses agents», et qu'elle «accompagne et soutient le conducteur dans toutes ses démarches, dont le dépôt de plainte». Le chauffeur a été pris en charge par les pompiers, puis hospitalisé à la Salpêtrière. Quant à l'agresseur, il a été interpellé et placé en garde à vue, selon les informations données par une source policière au Figaro.