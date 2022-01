Le responsable du groupe nationaliste les Zouaves incarcéré

Le leader du groupe de droite radicale – dissous par le gouvernement - Marc de Cacqueray-Valmenier, a été incarcéré. Selon le parquet, il aurait participé à une manifestation contre le pass vaccinal alors qu'il était sous contrôle judiciaire.

Le responsable du groupe de droite radicale les Zouaves, Marc de Cacqueray-Valmenier, a été incarcéré le soir du 20 janvier, selon une confirmation du parquet de Bobigny à l'AFP.

Le militant, dont le groupe a été dissous, avait participé le 15 janvier à Paris à une manifestation contre le pass vaccinal en violation de son contrôle judiciaire, selon le parquet. Il a été interpellé à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine).

Le groupe les Zouaves Paris – notamment soupçonné d'être impliqué dans les violences commises lors du meeting d'Eric Zemmour à Villepinte en décembre 2021 – avait été dissous le 5 janvier en Conseil des ministres. Selon le décret de dissolution, ce groupe informel ultranationaliste – apparu en 2017 et rassemblant une vingtaine de membres – est accusé d'être «à l'origine de nombreux et récurrents agissements violents» et de «propager un discours ouvertement raciste», diffusant «régulièrement des images reprenant les symboles de l'idéologie nazie».