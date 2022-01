«Ibizagate» : une dizaine de personnes festoient devant le ministère de l'Education nationale

La polémique autour des vacances de Jean-Michel Blanquer continuent de faire réagir. Ce 19 janvier, une dizaine de personnes se sont rassemblée devant le ministère de l'Education nationale pour danser sur une musique rythmée.

Bien qu'il ait exprimé le 19 janvier ses «regrets» concernant ses vacances à Ibiza, d'où il a annoncé le protocole sanitaire dans les écoles avant la rentrée de janvier, Jean-Michel Blanquer reste encore l'objet de vives critiques et... de parodies.

Après les mèmes sur les réseaux sociaux, c'est au tour d'une dizaine de personnes de le railler devant son ministère, celui de l'Education nationale. Ces derniers se sont déhanchés sur Memories, le tube de David Guetta et Kid Cudi, soit une allusion à son court séjour sur l'île espagnole réputée pour sa vie nocturne festive notamment en période estivale.

🔴Action à #Paris devant le Ministère de l’Éducation Nationale où des militants parodient, avec l’aide d’un sosie de Jean-Michel Blanquer, une « réunion protocole sanitaire #COVID19 » à #Ibiza suite à l’#IbizaGate. pic.twitter.com/6k6nhKhxlH — Charles Baudry (@CharlesBaudry) January 19, 2022

«Réunion protocole sanitaire en cours, ne pas déranger [monsieur] le ministre» peut-on lire sur une pancarte déposée devant l'entrée du ministère comme le montre une vidéo de notre reporter Charles Baudry. Parmi, les «fêtards», l'un d'entre eux se démarque : un homme vêtu d'un costume noire et d'un short et dont l'apparence physique n'est pas sans rappeler celle du ministre. «On travail nuit et jour !», a-t-il affirmé à notre reporter.

Interrogée sur son identité par notre reporter, l'une des participantes a déclaré : «Je suis une collaboratrice de Jean-Michel Blanquer, on est en pleine réunion de travail on prépare le nouveau protocole [sanitaire à l'école]», affirme-t-elle ironiquement en continuant danser.

L'action a démarré vers 19h avant de se terminer une demi-heure plus tard avec l'arrivée des forces de l'ordre. Les participants n'ont pour l'heure pas apporter plus de précisions sur leur appartenance à un quelconque mouvement.