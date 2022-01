«Marteau administratif», «enclume des charges» : des agriculteurs appellent à manifester à Laval

La FDSEA et les Jeunes agriculteurs de Mayenne appellent les agriculteurs à manifester devant la préfecture de Laval le 20 janvier. Ces syndicats dénoncent «la flambée des matières premières» et des mises en conformité «toujours plus étouffantes».

La Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et les Jeunes agriculteurs de Mayenne appellent les agriculteurs à manifester le 20 janvier à 21h devant la préfecture du département, à Laval.

Selon Ouest France, les deux syndicats estiment que les agriculteurs sont pris «entre le marteau administratif et l’enclume des charges».

Dans un communiqué commun publié le 18 janvier, la FDSEA et les Jeunes agriculteurs dénoncent «la flambée des matières premières et celle des matériaux» et les mises en conformité, «toujours plus étouffantes et avec lesquelles tout le monde finit par n’y plus rien comprendre». «Durcissement des Zones de non-traitement riverains, obligation de passer des conseils stratégiques phytosanitaires, de suivre une formation de référent bien-être animal… On ne manque pas d’imagination au sein de l’administration française», précisent les deux organisations.