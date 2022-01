Deux policiers hors service molestés par une dizaine d'individus à Brest

Deux policiers ont rapporté avoir été agressés par une dizaine de personnes à Brest, au parc de Penfeld, le 7 décembre dans l’après-midi. Une plainte a été déposée mais aucune interpellation n’a encore été effectuée.

Deux policiers d’une quarantaine d’années qui se trouvaient au parc d’attractions Luna Park à Penfeld (Finistère), le 7 janvier, ont rapporté avoir été agressés alors qu’ils n’étaient pas en service, selon une information d’Ouest-France confirmée par France Bleu.

Ils retournaient à leur véhicule lorsque quatre personnes encapuchonnées les ont bloqués, ayant manifestement reconnu qu’ils appartenaient aux forces de l’ordre, selon Éric Kerbrat, le secrétaire départemental d’Unité SGP Police FO.

Huit autres personnes les auraient alors rejoints et une altercation aurait eu lieu jusqu'à ce que les individus sortent une matraque et agressent les deux policiers, faisant également usage de coups de poing et de pied. «Ça a été extrêmement violent», a expliqué Eric Kerbrat. «Nous constatons une augmentation des violences contre les policiers qui nous inquiète […] D’habitude, hors service, ce sont des regards ou des paroles. Ça n’avait jamais été aussi loin à Brest», a-t-il ajouté.

Une plainte a été déposée le 8 janvier, rapporte France Bleu, mais aucune interpellation n’a encore été effectuée. Les deux agents, «très choqués», devraient suivre un examen à l’unité médico-judiciaire de Brest.