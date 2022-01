Le variant Omicron peut-il perturber l’élection présidentielle ?

Débat avec Franz Quatreboeufs, délégué départemental du MoDem dans le Nord, et Jacques Myard, maire Les Républicains (LR) de Maisons-Laffitte.

Ils étaient invités à revenir sur la possibilité que l’élection présidentielle de 2022 soit perturbée du fait de la crise sanitaire. Le Premier ministre Jean Castex réunira le 11 janvier prochain les partis politiques pour évoquer l'organisation de la campagne présidentielle et plus particulièrement la logistique, notamment la question très sensible des modalités de vote.