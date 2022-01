Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, testé positif au Covid-19

Alors que les nouvelles mesures anti-Covid proposées par le gouvernement sont examinées ce 3 janvier à l'Assemblée nationale, le président de l'institution, Richard Ferrand, a été testé positif au Covid-19 et placé à l'isolement.

Le site de la présidence de l'Assemblée nationale a mis en ligne le 3 janvier un communiqué de presse expliquant que le président du palais Bourbon, Richard Ferrand, avait été testé positif au Covid-19 et placé à l'isolement, alors que débute le même jour l'examen du projet de loi «renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire».

«Présentant des symptômes légers depuis hier soir [2 janvier], le Président de l’Assemblée nationale M. Richard Ferrand, s’est immédiatement placé à l’isolement. Il a présidé à distance la Conférence des présidents qui s’est tenue à 10h ce jour», est-il expliqué dans le document.

«Déclaré positif à la suite d’un test réalisé ce matin [3 janvier] et doté d’un schéma vaccinal complet, le Président reste à l’isolement, conformément aux directives sanitaires. Il continuera à distance à exercer ses responsabilités. Il a demandé au Vice-Président David Habib de présider demain [4 janvier] la séance des Questions au Gouvernement», est-il ajouté.

Il ne sera par conséquent pas présent le 3 janvier à l'Assemblée nationale lors du début de l'examen du projet de loi «renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire» qui prévoit notamment la transformation du pass sanitaire en passeport vaccinal.

Par ailleurs, le président du groupe Libertés et territoires, Bertrand Panche, a également contracté le virus, selon son entourage cité par l'AFP.

Lors de la conférence des présidents tenue dans la matinée du 3 janvier, il a été décidé que tout député atteint du Covid ou cas contact serait autorisé à déléguer son droit de vote pour tous les scrutins publics dans l’hémicycle.

Elisabeth Moreno également positive

Parmi les membres de l'exécutif, Elisabeth Moreno, la ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances, a annoncé le 3 janvier sur Twitter avoir elle aussi contracté le Covid-19. «Cas contact, j'ai réalisé ce matin un test et je viens d'apprendre que je suis positive à la Covid-19. Conformément aux règles en vigueur édictées par le Gouvernement, je m'isole dès à présent et continue d'assurer mes fonctions à distance», a-t-elle fait valoir sur le réseau social.

Avant elle, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, avait déjà annoncé être touchée par la maladie le 27 décembre dernier tout comme Emmanuel Wargon, ministre du logement, le 31 décembre.