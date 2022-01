Pour Patrick Pelloux, l'obligation vaccinale des enfants contre le Covid-19 est «nécessaire»

L'urgentiste Patrick Pelloux, s'est prononcé en faveur de la vaccination obligatoire des enfants contre le Covid-19. Il a part ailleurs jugé probable que le «législateur» rende un jour obligatoire le vaccin contre la grippe pour les enfants.

Le président de l'Association des médecins urgentistes de France Patrick Pelloux s'est dit favorable le 2 janvier sur BFMTV à l'obligation vaccinale contre le Covid-19 pour les enfants.

«Oui bien sûr !», a-t-il répondu avec aplomb à son interlocutrice. «Et c'est nécessaire pour protéger les enfants et sur les années futures», a-t-il justifié, notant au passage que les pouvoirs publics étaient «entre deux eaux» en raison d'une «valence sociétale très importante parce que ce sont les enfants».

Covid-19: Patrick Pelloux juge qu'une obligation vaccinale des enfants est "nécessaire" pic.twitter.com/zn5vaJcdV4 — BFMTV (@BFMTV) January 2, 2022

«Pourquoi ne pas les vacciner contre la grippe ?», lui a alors lancé dans la foulée la présentatrice. «Le législateur, quand il a rendu les 11 vaccins obligatoires [en 2018], il n'a pas mis la grippe dedans, mais probablement que ça arrivera», a-t-il répondu rappelant au passage que la maladie provoque en France 10 000 décès par an.

En France, 11 vaccins sont obligatoires pour les enfants nés après 2018 et des rappels sont proposés aux adultes au cours de leur vie. Le vaccin contre la grippe saisonnière (qui ne fait pas partie des vaccins obligatoires) doit être renouvelé tous les ans à l'automne et est fortement recommandé pour les plus de 65 ans, les personnes fragiles ou les professionnels comme les soignants et personnes s'occupant de jeunes. Des versions nasales existes pour les moins de 18 ans à risque.