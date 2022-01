Champs-Elysées : des milliers de personnes réunies découvrent l'absence de célébrations (VIDEO)

Manifestement mal informés sur l'annulation du feu d'artifice et des célébrations du Nouvel An, des milliers de badauds se sont rendus sur l'avenue des Champs-Elysées pour assister à... rien.

Les images ont fait le tour des réseaux sociaux. Immortalisés par le journaliste de Brut Rémy Buisine, les derniers instants de 2021 sur les Champs-Elysées montrent une foule compacte brandir des téléphones portables en direction de l'Arc de triomphe... pour finalement découvrir que rien ne se passe.

Énorme fail sur les #ChampsElysees à 00H.



Le foule attendait le décompte sur l’Arc de Triomphe… en vain. 😂 #HAPPYNEWYEAR2022#bonneannee2022pic.twitter.com/6yWWoN9we9 — Remy Buisine (@RemyBuisine) December 31, 2021

Et pour cause, la mairie de Paris avait annoncé le 18 décembre que le feu d'artifice de la Saint-Sylvestre et les concerts prévus sur les Champs-Elysées étaient annulés, «résurgence de la pandémie» oblige. Contacté par l'AFP, Frédéric Hocquard, adjoint d'Anne Hidalgo chargé des questions liées à la vie nocturne et de l'économie culturelle avait expliqué que la mairie avait pris la décision à la suite d'une demande en ce sens de la préfecture de Police et l'Agence régionale de santé (ARS).

Le Premier ministre avait appelé la veille les mairies à renoncer aux festivités et feux d'artifice du 31 décembre pendant lequel la consommation d'alcool sur la voie publique était interdite.

Sur les Champs-Elysées, des milliers de personnes étaient de sortie mais précise l'AFP, ils étaient «bien moins nombreux» que les 250 000 et 300 000 personnes qui se rendaient d'ordinaire sur place avant la pandémie. Dans la capitale, ou la décision très critiquée de rétablir le masque obligatoire à partir de 11 ans à l'extérieur, 779 personnes ont été verbalisées dans la nuit pour ce motif, dont au moins 600 sur les Champs-Elysées. L'amende qui punit les écarts à cette règle est fixée à 135 euros.

Pour l'épidémiologiste Yves Buisson interrogé par TF1, les caractéristiques d'Omicron nécessitent ces mesures. «Lorsque quelqu'un est contaminé et qu'il tousse, il va émettre un aérosol beaucoup plus chargé, beaucoup contaminé qu'avec les variants précédents», a-t-il déclaré.