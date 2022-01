Réveillon agité en Alsace : des policiers blessés et des dizaines de voitures brûlées à Strasbourg

A Colmar comme à Strasbourg, le réveillon du 31 décembre a été marqué par des jets de projectiles contre les forces de l’ordre, des incendies et des interpellations. Deux policiers ont été blessés à Strasbourg, où 87 véhicules ont été incendiés.

Le passage à l’année 2022 a été marqué par de nombreuses échauffourées en Alsace, notamment à Colmar et Strasbourg. Dans la nuit du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022, plusieurs véhicules ont ainsi été incendiés dans le secteur ouest de Colmar, selon le journal local L’Alsace, qui a cependant relevé que le pic de 2017-2018 – une quinzaine de véhicules – n’avait pas été atteint.

Les forces de l’ordre ont été victimes de jets de projectiles, notamment de pierres ou de mortiers d’artifice, toujours dans le secteur ouest de la ville classé officiellement comme «quartier de reconquête républicaine». Les pompiers n’auraient cependant pas été visés lors de leurs interventions, tout en étant escortés par une présence policière. Cinq individus ont été interpellés.

Six unités de forces mobiles et une centaine de militaires de l'opération Sentinelle mobilisés dans le Bas-Rhin

A Strasbourg, une douzaine de personnes ont été interpellées et deux policiers ont été légèrement blessés, a rapporté Le Monde en citant les chiffres de la préfecture publiés ce 1er janvier. Un couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans avait été instauré dans la capitale alsacienne et les communes limitrophes entre 22h et 6h du matin.

L’AFP a relevé qu’une «forte activité» a eu lieu aux alentours de 0h30 dans le quartier populaire de Hautepierre où les forces de police ont fait «usage de grenades […] pour riposter aux tirs de mortiers et disperser les personnes». Quatre-vingt-sept véhicules auraient été incendiés, selon les chiffres cités par France Bleu Alsace.

«Jusqu’ici, 12 personnes ont été interpellées, quatre dans le cadre de violences urbaines. Les recéleurs de véhicules volés et ceux qui conduisent sous l’emprise de l’alcool ne sont pas épargnés !», a tweeté le compte officiel de la police nationale du Bas-Rhin.

A Lingolsheim, un homme a été interpellé pour avoir tiré avec un mortier sur un véhicule de la Bac tandis qu’une fête réunissant entre 200 et 300 personnes a été constatée dans un restaurant «sous-loué» à Schiltigheim. Malgré l’arrêté préfectoral interdisant l’utilisation de pétards et de feux d’artifice, les policiers ont procédé à plusieurs saisies, toujours selon Le Monde.

Au total, six unités de forces mobiles – soit 360 agents – ont été mobilisées pour le réveillon, ainsi qu’une centaine de militaires de l’opération Sentinelle.